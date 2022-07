Todos sabemos que el rol de la mamita perruna es muy importante en la crianza de los cachorros, pero muy poco se habla de la figura paterna. Existen muchas dudas respecto a cómo los machos de cuatro patas reaccionan ante sus crías. Y una pregunta que surge en este contexto es: ¿pueden reconocer a sus hijos?

Los perros tienen muy desarrollado su sentido del olfato, estudios afirman que es de diez mil a cien mil veces más sensible que el de los humanos, por eso son más inteligentes para identificar cosas o personas.

“Su instinto y olfato deberían ayudarle a reconocer a sus crías, pero es muy difícil asegurar eso porque el macho es separado apenas nacen los cachorros y los vuelven a ver después de unas semanas. Es decir, no se sienten unidos. Es completamente normal que el perro papá no interactúe con las crías y hasta abandone a la hembra”, indicaron los especialistas de Experto Animal.

Aunque el macho no se dé cuenta de que son sus cachorros, él se encargará de enseñarles el orden natural de los perros, el lenguaje canino, los límites del juego y el control de la mordida.

Sabías que...

A partir de los 22 días de nacidos, los cachorros ya pueden interactuar con el perro macho y humanos, pero siempre con vigilancia para evitar accidentes.

Es normal que en los días de frío muchos dueños de mascotas se pregunten si están haciendo bien al bañar a sus perritos. En verano nos resulta muy fácil salir al patio o al jardín y darle un regaderazo con la manguera, pero en invierno la cosa cambia.

“Ellos necesitan que se les bañe para que se sientan en confort y estén saludables”, indica Andrés Díaz, veterinario de Gabrica, quien recomienda asear al animalito cada ocho días, aunque otros expertos aconsejan hacerlo cada quince días y otros al mes.

En lo que sí coinciden los veterinarios es en el uso de algunas técnicas para que el perro no sufra a la hora del aseo. Por ejemplo, usar agua templada, procurar que los baños sean rápidos y en lugares cerrados, donde no haya corrientes de aire, y secar el pelo del can en su totalidad.

“No hay restricciones en cuanto al baño, pero lo que sí importa es el shampoo que uses, sobre todo si tu engreído tiene pelo abundante. Trata de escoger un producto sin parabenos y peina su pelo constantemente”, explica Díaz.

