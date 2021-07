Dormir bien es una actividad fundamental para que puedas tener vitalidad y energía durante todo el día. Aunque muchos no lo sepan, esto no tiene que ver solamente con las horas de sueño, sino con dormir en un colchón adecuado que se adapte a tus necesidades, ya que no todos los colchones son iguales. Si ha llegado el momento de cambiar tu colchón, antes de comprarlo entérate de las características según la postura en la que duermes.

Se sabe que un colchón se cambia cuando posee diez o más años de uso, ha perdido su forma original o si al dormir sientes incomodidad. Sobre esto último, hay que tener cuidado porque si sufres de problemas crónicos relacionados a tu columna, deberás consultar con un especialista y adquirir un colchón ortopédico adecuado para ti. Pero si no es tu caso, toma en cuenta los siguientes consejos para elegir tu colchón ideal.

Dime cómo duermes y te diré cuál es tu colchón ideal

Si eres de las personas que siempre duermen de lado, lo que necesitas es un colchón que te dé suavidad y confort en tus horas de sueño . Sobre todo, debes tener un colchón que se adapte a la curvatura natural de tu cuerpo sin incomodarte . La mejor opción para ti será un colchón con tecnología viscoelástica con un grado de firmeza mediana a baja, que se amolde correctamente a tu cuerpo.



Si tu postura al dormir es de espalda, el colchón que necesitas debe proporcionar comodidad pero a la vez algo de firmeza, para que sostenga tu columna de forma recta y evitar posteriores dolores en la lumbar. Deberás usar un colchón que no sea tan blando, uno de tipo ortopédico, con un grado de firmeza mediana es el ideal para ti.

Si duermes boca abajo, el colchón ideal para ti debe sostener muy bien toda la región lumbar y la nuca ya que esta postura es algo inestable, por lo que necesitas un colchón con mayor estabilidad para alinear tu columna vertebral con tu cuello. Se sugiere un colchón con una dureza alta, que tengan una interacción entre espumas con diferentes firmezas, así como una capa base estable de espuma fría o espuma de poliuretano que te otorgará una mayor firmeza.

Por último, para que tu colchón tenga una vida útil más larga, gíralo y alterna la posición de este cada tres meses.





