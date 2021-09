Este último martes generó sorpresa y preocupación el accidente que sufrió el integrante de ‘Esto es guerra’, Elías Montalvo, quien fue llevado de emergencia a una clínica local tras caer de una altura considerable al tratar de cumplir un reto.

El programa ‘Magaly TV, La firme’ dedicó gran parte de su programa a hablar del tema y en su espacio televisivo anunció que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) iniciaría un proceso de investigación por lo sucedido.

Sin embargo, lo que sorprendió a Magaly Medina fue la forma en la que dicha institución del Estado escribió el texto en su cuenta Twitter:

“#SUNAFILInforma: Equipo inspectivo de #SUNAFIL ha iniciado los procedimientos inspectivos correspondientes para iniciar las investigaciones frente a este accidente de trabajo”, se lee en tuit.

Sunafil

De inmediato, la periodista criticó el uso de la palabra “inspectivo”: “Manejan el castellano como les da la gana... vamos a corregirles... es inspección, señores”, dijo Medina mientras leía el tuit.

Debido a este tema, consultamos a Gildo Valero, lingüista y presidente de la Asociación de Correctores de Textos del Perú (Ascot), quien explicó que este término es una jerga técnica poco usual.

“Es una palabra infrecuente. La academia de la lengua tiene un registro que es el CORDE y CREA, son registro sincrónico y asincrónicos del español y la palabra ‘inspecitvo o inspectiva’ se registra en Uruguay, España y en Chile hay un caso”, aclaró Valero.

“Es una palabra tipo técnica, no tendría por qué conocerla el común de la gente, pero ahora en la era de la inmediatez todo se sabe. No tiene que estar en el diccionario para que la palabra exista. No (está mal escrita), es eminentemente técnica y está registrada... Tiene el sentido de auscultar meticulosamente, hacer una investigación profunda”, agregó.

Gildo Valero recalcó que ese término es una jerga, pero que no se encuentra en el diccionario de la Lengua Española o el diccionario Panhispánico de dudas tampoco en el diccionario de Americanismos ni Peruanismos. Sin embargo, es una palabra ‘correcta’.

VIDEO RECOMENDADO

Elías Montalvo: Así fue su aparatosa caída de más de 40 metros de altura en EEG

En la última edición de Esto Es Guerra, el participante Elías Montalvo sufrió una aparatosa caída luego de perder en un juego de altura. Tras el suceso, la producción mandó a corte comercial, y a su retorno los conductores del programa no se pronunciaron sobre el hecho. (Fuente: América TV)