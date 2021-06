‘¿Por qué mis ahorros no crecen? ¿Acaso no sirvo para guardar dinero?’ Si estás atravesando por esta situación, algo debe estar pasando e impidiendo que logres el ahorro deseado para cumplir tus metas financieras.

Para Marcela Pinzón, experta en temas financieros de Experian Perú , “es mucho mejor consumir responsablemente hoy y ahorrar montos fijos cada mes, que vivir gastando más de lo que se gana y estar siempre con montos por pagar”.

En este caso, necesitas optar por un plan de ahorro efectivo, ¿cómo hacerlo? Aquí te lo decimos:

Empieza con lo que tengas

No existe un monto de dinero determinado para iniciar tu ahorro. Lo importante es plantearse un objetivo claro, ponerle un plazo y establecer un monto fijo de dinero que guardarás cada mes. Esta es la columna vertebral de tu plan. Por ejemplo, puedes iniciar con S/ 50 y desde el siguiente mes ahorrar S/ 100.

Administra bien tus ingresos

Para lograrlo debes respetar tu presupuesto. Olvídate de frases como: ‘gasto este monto y el siguiente mes lo repongo’. Sé muy firme en este punto.

Aprovecha todo ingreso extra de dinero

Si decides retirar tu CTS y AFP, súmalo a tu ahorro actual. No lo gastes pensando que es una especie de ‘comodín’ para cubrir gastos superfluos. Hay que manejar con mucha responsabilidad esa platita.

SABÍAS QUE...

No tengas tu plata en casa porque pueden robarte o tú mismo puedes gastarlo. Deposítalo en la entidad financiera de tu preferencia.





¿Cómo recuperar tus finanzas luego de algún gasto extra?

Si te pasaste con los regalos por el Día de la Madre ajusta desde ahora los cinturones, de esta manera, podrás llegar en ‘azul’ a fin de mes. La idea es equilibrar tu economía.

No te desesperes, revisa y haz un ajuste en tu presupuesto para equilibrar tu economía.





Finanzas personales. Si tu bolsillo quedó afectado por los gastos extras que has hecho hace poco, no te desesperes o empieces a decir que estarás ‘ahorcado’ este mes.

Lo primero que debes hacer es ver cuánto dinero gastaste en el regalo y luego revisar tu presupuesto. Si ese dinero coincide con el monto extra que tenías para los gastos ocasionales, no hay problema. Todo lo demás se mantiene. Eso sí, ya no podrás darte un gustito más hasta fin de mes.

Sin embargo, si estabas con las justas, el Consultorio Financiero de Mibanco recomienda evitar lo siguiente:

Comprar almuerzo en la calle. Lleva tu táper al trabajo si haces labor presencial.

Tener enchufados todos los electrodomésticos sin usarlos. Desconéctalos antes de dormir, eso hará que el recibo de luz baje.

Adquirir productos de marcas muy caras. Los supermercados venden las ‘marcas blancas’, que tienen un costo menor a las comerciales. Prueba con ellas.

Saltarse y no respetar la lista de compras. Limítate solo a coger lo que tienes en tu lista y realmente necesitas. Las galletitas, chocolates, gaseosas, piqueítos pueden esperar.

Tomar taxi para ir a todos lados. Levántate más temprano y usa el transporte público. De ser posible, mejor no salgas mucho de casa.

BUEN CONSEJO

No lleves mucho dinero cuando hagas las compras de alimentos, así no te verás tentado a gastar de más. Además, no olvides hacer la lista de los productos que necesitas antes de salir de casa.





