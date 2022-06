HISTORIAS QUE INSPIRAN. A Emma Torres (30) el cosplay no solo le dio la oportunidad para ser lo que ella quiere, sino también le permitió conocer a su ahora esposo. Además de ser veterinaria, la vecina de San Martín de Porres, impulsa a un grupo de cosplayers al que llama y siente como su familia.

TE PUEDE INTERESAR : Conoce a “Payapito” el profesor de historia que trabaja como payaso

Emma, ¿qué es el cosplay?

Es interpretar a un personaje de mangas, cómics, ánimes y otras maneras de ficción.

¿Y cómo se crea?

Va de uno mismo, sale toda la creatividad que está dentro de ti en cada presentación o performance.

Emma Torres haciendo cosplay. (Foto: Violeta Ayasta)

¿Cómo empezaste?

Fue en febrero de 2019. Me apasionaba el mundo de Harry Potter y vi que se acercaba un evento de fans. Compré una túnica, una varita y fui para allá. Recuerdo que me gustó que la gente se acercara e interactuara conmigo.

¿Cuándo fue tu primera vez en un escenario?

En agosto del mismo año. Fui a una convención personificando a una saiyajina (‘Dragon Ball Z’). Me inscribí para subir, así que bailé por dos minutos. Aún no sabía muy bien qué hacía y había más de 200 personas mirándome. Estaba nerviosa, pero se sintió muy bien. Lo curioso es que ahí conocí a mi esposo.

Emma Torres como un personaje de los 'Caballeros del Zodiaco'. (Foto: Violeta Ayasta)

¿Cómo fue ese momento?

En la cola para entrar estaba Junior, mi esposo, vestido de Iron Man (Marvel), con una armadura hermosa. Le pregunté ‘¿dónde lo compraste?’ y me respondió ‘el arte no se vende’. Me dije ‘qué chico tan creído’ (risas).

TE PUEDE INTERESAR: Joven enseña a bailar en parques y hace convocatorias por TikTok

¿Cuánto tiempo llevan de casados?

Diez meses, pero recién este año haremos nuestra boda a lo grande. Ambos estaremos en cosplay.

Emma Torres y su esposo. (Foto: Violeta Ayasta)

Ahora que tienes más experiencia, ¿a qué eventos vas?

Animo cumpleaños, voy a festivales, convenciones y eventos culturales. Fundé un grupo que se llama ‘Impulso Cosplay’.

TE PUEDE INTERESAR: Emprendedora la rompe con sus productos orgánicos en Los Olivos

¿Cómo es el grupo?

Somos una familia, ante todo. En pandemia nos hemos apoyado muchísimo virtual y físicamente. Nos queremos mucho.

¿Qué representa para ti ser cosplayer?

De lunes a viernes estoy en el trabajo, pero llega el fin de semana y se abre un mundo mágico para mí, y luego vuelves a tu vida normal.

TE PUEDE INTERESAR: Las traveleras: ‘Las mujeres sí podemos viajar solas’

¿Qué es lo más bonito?

Los aplausos del público. Terminar el show y que te digan: ¡Otra vez!, ¡otra vez! Es lo máximo.

Eres veterinaria, ¿cómo elegiste esa profesión?

De niña siempre he rescatado animales y los he querido, pero en secundaria me decidí. Es una carrera muy bonita, pero lamentablemente mal pagada.

Emma Torres como veterinaria. (Foto: Violeta Ayasta)

¿Qué es para ti este trabajo?

Solidaridad. Si ayudas a un animal, cómo no a una persona.

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en el cosplay?

Lo que digo siempre: sé tu mismo. Si tú te guías del resto, no vas a ser feliz.

TE PUEDE INTERESAR:

Día del Padre: Conoce los beneficios de leer con tus hijos

Historias de bien: Profesor cajamarquino por el Premio Nobel de Educación

Bienestar: ¿Cómo la humedad afecta la salud de tu familia?