Emprende Trome: Artesana ofrece productos con identidad peruana [FOTOS]

Emprende Trome. En una feria del bulevar de Ate, la artesana María Ortiz Álvarez ofrece sus productos elaborados a base de mate (una especie de calabaza) y con diseños de las diferentes culturas peruanas. Ella empezó en ese mundo hace ocho años cuando la invitaron a participar en un taller de artesanía.



Los productos que ofrece son retablos, maracas, animales (búhos, pingüinos), entre otros. Todo trabajado en mate (una especie de calabaza que viene en diferentes formas y tamaños). Además, sus diseños son muy peruanos. "Nuestro país tiene tanta riqueza (suspira). Mi objetivo es transmitir nuestra cultura a las nuevas generaciones, para que no se olviden de sus raíces e identidad", expresa orgullosa esta e mprendedora de Lima Este.



Artesana y enfermera.

¿Ha llevado un taller de diseño y grabado?

Claro, cuando trabajaba de enfermera en el Hospital de Huaycán me invitaron a participar en un taller y me fascinó.



Estaba destinada para el arte.

Pienso lo mismo. Me gusta mucho el arte y también la música. Con decirle que estudié en el Conservatorio Nacional de Colombia y fui miembro de un coro polifónico durante mi juventud (risas).



¿Cuánto tiempo le demora hacer un retablo?

Depende mucho del tamaño y el diseño… más o menos una semana. Yo hago solo el caparazón, las personitas (María, José, el Niño Jesús) lo hacen nuestros hermanos que trabajan con cerámica.



¿Pertenece a alguna organización?

Soy parte del grupo de artesanos Inti Llakta.



¿Dónde podemos adquirir sus productos?

En ferias artesanales y en el fan page ( Facebook/inti llakta artesanos).

