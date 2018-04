Emprende Trome: El artesano peruano que vistió a Celia Cruz y Lucía Méndez 

Emprende Trome. El sonido de su vieja máquina de coser es la única melodía que acompaña a don Vicente Roque Luque, un hombre de 68 años que disfruta del silencio para confeccionar con precisión y finos acabado los distintos trajes típicos del Perú que ahora visten muñecas de plástico, pero que antes cautivaron a distintas artistas nacionales e incluso grandes estrellas, como la cantante cubana Celia Cruz y la actriz mexicana Lucía Méndez.

Desde su casa de San Juan de Miraflores, don Vicente cuenta su historia.



Don Vicente, vive rodeado de muñecas. ¿Usted las fabrica?

No (risas), hago algo mejor: las visto, y no con cualquier ropa, lo hago con los trajes típicos de nuestro país.



¿Desde cuándo hace este trabajo tan minucioso?

Desde hace 20 años visto muñecas, pero antes hacía trajes para muñecas de carne y hueso.



¿Para bailarinas, cantantes?

Para varias famosas. La primera fue la cantante vernacular Flor Pucarina, le confeccionaba el traje de su tierra, Huancayo. Mis diseños gustaron tanto que vinieron otras artistas de la talla de Amanda Portales, Pastorita Huaracina y Alicia Delgado.



¿Es verdad que por su trabajo logró conocer a Celia Cruz y Lucía Méndez?

Claro. Celia Cruz vino al Perú para un festival y el Canal 5 llevó a tres bordadores a fin de que hagan algo típico para ella. De los tres trabajos, ella eligió el mío. Era una túnica bordada de flores con hilos de tinte natural.



¿Y Lucía Méndez?

Ella también visitó hace años nuestro país y al ver mi trabajo, me pidió un vestido bordado a su medida. Yo ni sabía quién era ella porque no veía novelas, después me enteré de que era una estrella.



¿No tiene fotos con ellas?

Es una pena, no tengo ninguna. En ese tiempo solo me dedicaba a trabajar y no pensaba en fotos.



Si tenía tanto éxito con los artistas, ¿por qué decidió hacer trajes en miniatura?

Con la aparición de las máquinas bordadoras el trabajo bajó bastante. Además, las artistas perdieron el gusto de vestirse con trajes típicos de nuestro país. Ellas solo quieren polleras que brillen como árbol de Navidad.



Por eso apostó por las muñecas...

Sí, a ellas las visto con todo tipo de trajes de Cusco, Arequipa, Huancayo, Huaraz, Puno, de marinera norteña. Las muñecas las mando hacer, yo las visto para venderlas.



¿Cuántos trajes puede hacer al mes?

Unos 400.



¿No se cansa?

No me canso porque me gusta mi trabajo.



¿Cómo hace para venderlas?

Yo mismo voy a ofrecerlas a tiendas y ferias de artesanías. Los fines de semana estoy en las fiestas de provincias para ofertarlas.



¿El turista se ve atraído por sus muñecas?

Sí, pero también los mismos peruanos. Por ejemplo, en Churín compran mucho mis muñecas y son peruanos.



¿Hasta cuándo va a seguir con este negocio, don Vicente?

Hasta que me alcance la vida. Yo no quiero hacer otra cosa que no sea vestir a mis muñecas con estilo peruano.



¿No piensa incursionar en otros productos?

Sí, también vendo polos, gorros, pero mi especialidad son las muñecas.



Quienes quieran una de ellas, ¿cómo pueden ubicarlo?

En el correo roque2880@gmail.com.





