Emprende Trome: Artista del acero construyó la Torre Eiffel en Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. Junior Márquez nunca ha estado frente a la Torre Eiffel de París (Francia), pero sí en la de Chaclacayo. Este joven artista cumplió el reto que le impuso un exigente cliente y construyó una réplica de esta famosa estructura metálica, que data de 1889, en su taller ubicado en esta parte de Lima Este.



Junior, de Lima Este, cuenta que le tomó unos 16 días, entre amanecidas y alta tensión laboral, terminó la Torre Eiffel con la ayuda de su amigo Eduardo Cobos. "Hice esta torre para complacer el pedido de una clienta que la lucirá en una fiesta privada", dijo este Emprende Trome.



¿Fue fácil?

Confieso que al comienzo lo pensé bastante porque no es cosa fácil, pero la verdad es que soy un artista que me gusta asumir retos.



¿No te resistes a ningún pedido de un cliente?

Soy especialista en crear cualquier estructura en metal. Además, en mi taller restauro todo tipo de antigüedades sean en metal o madera y hago réplicas de antigüedades.



¡Un verdadero artista!

Me olvidaba, también soy cantante (risas).



d Al comienzo lo pensó bastante, pero como es artista le gusta asumir retos. d

¿En serio?

Sí, tengo un grupo de rock que se llama ‘Las rosas’.



¿Quedó contenta la clienta?

¡Súper! Me dijo que la torre estaba hermosa. Es una clienta bien especial en el buen sentido, porque siempre está dándome retos y eso me gusta.



¿Eres artista de profesión o empírico?

Estudié en Bellas Artes, pero no terminé. Sin embargo, me desarrollo con amplitud en el mundo del arte. Hago estructuras en metal, madera, pinto retratos y también carros con figuras personalizadas.



¿Cuánto mide la Torre Eiffel chaclacayina?

Tiene 10 metros de estructura desarmable dividida en 4 cuerpos. Está hecha con platinas y tubos de soldaduras (metales).



¿Y conoces la verdadera torre y monumento parisino?

No, pero admiro al ingeniero francés Gustave Eiffel, quien la diseñó. Para mí es un artista fuera de época que tuvo la capacidad de desarrollar una estructura tan impresionante sin las herramientas que hay ahora.



¿Planeas algún día ir a conocerla?

Claro que sí, me encantaría, ¿a quién no? Ahora que he hecho este trabajo me ha dado más curiosidad. Tengo muchas ganas de conocerla y sacarme el clavo.



¿Hay posibilidades de que tu obra se exhiba como atractivo turístico en el distrito?

Es lo que deseo y en lo que estoy trabajando ahora. Seguro que en poco tiempo lo lograremos y todos podrán venir aquí a tomarse fotos con mi Torre Eiffel.



¿Qué otros trabajos así de impresionantes has hecho?

Una bicicleta limusina que quedó bien bonita. Transformamos bicicletas modernas y las volvemos antiguas.



¿Dónde te pueden contactar?

A través de la página de Facebook: Casa Vintage.

(Samantha Aguilar)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.