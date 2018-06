Emprende Trome: Artista de Lima Este fabrica sillas y mesas talladas en madera [FOTOS]

Emprende Trome . La pasión que José Kasum (61) siente por el trabajo en madera lo distrae, relaja y motiva. Más que un negocio, para este vecino de Chaclacayo ( Lima Este ), la carpintería se ha vuelto una forma de vida. Kasum pasa largas horas en su taller y, mientras escucha en la radio rock de los años setenta, revela que esa música y sus tres perros son su mejor compañía.



Este Emprende Trome contó que su gusto por el tallado de pintura nació desde que era muy pequeño. "Cuando aún era niño hacia trabajos mínimos. A los 17 años entré a la Fuerza Aérea del Perú y ahí llevé algunos cursos de carpintería. Me gustó tanto que al salir del servicio me puse a estudiar la carrera de construcciones industriales en madera, en Senati", expresó este vecino de Lima Este .



¿Cómo calificaría su labor?

Lo que hago es carpintería artesanal. Aquí hay mucha mano de obra.



¿Qué tipo de madera utiliza?

Principalmente cedro y huarango.



s Este artista de Lima Este hace carpintería artesanal.

¿Siempre fue independiente?

Sí, así me siento bien. Tengo un taller en mi casa de Chaclacayo (Lima Este ), soy mi propio jefe y eso me gusta.



¿Cuáles son los artículos que más le piden?

Los espejos y las arañas, también sillas, bancas, estantes y hasta portavasos.



¿Quiénes son sus clientes?

Artistas y hasta políticos me han comprado.



s Orgulloso de su trabajo.

¿Cómo se ha hecho conocido su negocio?

Todo ha sido publicidad de boca a boca. Aquí, en este distrito, hay mucha gente que aprecia el arte y quiere tener una pieza especial en su sala, comedor o dormitorio. A los jóvenes les llama mucho la atención la línea rústica y los estilos ‘vintage’. Soy muy minucioso en mi trabajo y me agrada que mis clientes siempre queden contentos. (Samantha Aguilar)

