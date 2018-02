Emprende Trome: Conoce a la cantante de salsa que vende queso helado en Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. Carismática, alegre y ‘full chamba’. Así es Estela Chávarri (56), vecina de Salamanca (Lima Este), que sale todos los días a la calle, más aún en este verano, para vender su riquísimo queso helado, receta que heredó de sus abuelos arequipeños.



Orgullosa de su emprendimiento, esta mujer luchadora de Lima Este dice que los fines de semana llega a vender 200 porciones y los clientes la aman, porque es muy conversadora y amable. ‘Y si me piden que les cante, lo hago porque me encanta la salsa’, añade esta Emprende Trome.



Cuenta que lleva un año vendiendo queso helado. "Antes tenía una fuente de soda, pero me subieron el alquiler y decidí salir a las calles a vender este dulce. Me fue súper bien", expresa esta vecina de Lima Este.



d Dice que los fines de semana puede llegar a vender 200 porciones.

¿Cuántas porciones vende en esta temporada alta?

Los días particulares paso los cien y los fines de semana, supero los doscientos.



¿En dónde los vende?

Todos los días, a las 11 de la mañana, salgo a venderlos al mercado de Salamanca, que está ubicado al frente de la comisaría. Voy caminando por los alrededores hasta las 2 de la tarde.



¿Luego descansa?

No, regreso a mi casa a cocinar. A las cuatro vuelvo a salir hasta la noche.



s Su carisma y buena atención cautiva a sus clientes.

Usted es imparable...

En la madrugada me pongo a preparar el queso helado, porque tiene que congelar unas ocho horas.



¿Trabaja sola?

Ahora estoy con dos personas que salen a las calles conmigo a vender cada una con su carrito.



¿Usted es arequipeña?

No, mis abuelos eran arequipeños y mi papá de Puno. En mi casa siempre se comió la comida arequipeña que es sabrosa.



¿Qué lleva su quesito helado?

‘El queso helado Estelita’ lleva tres clases de leche: Fresca, condensada y evaporada. Además de azúcar, canela, clavo de olor y coco rallado. Son naturales y sanos.



d Su género favorito es la salsa, pero canta todo tipo de música.

¿Qué le dicen sus clientes?

Que son buenazos. Además de trabajar caminando, hago delivery a quienes me piden más de seis.



¿A cuánto los vende?

A dos soles cincuenta.



¿Qué hará cuando se vaya el sol?

Seguiré vendiendo mi queso helado. La venta continúa en invierno. Sin embargo, también he pensado en salir a las calles y vender rocoto rellenos y pastel de papa.



Para vender también se necesita carisma...

Sí, yo soy bien conversadora y muy amable con mis clientes. Si me piden que les cante lo hago. Estoy pensando salir a vender con mi parlante para cantarle mejor a la gente que me compre.



¿Usted también es cantante?

Mi género favorito es la salsa, pero canto todo tipo de música. Me doy tiempo para todo. (Samantha Aguilar)

