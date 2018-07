Emprende Trome: Conoce al 'Capitán América' de Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome . ‘Capitán América, Capitán América’, le dicen los niños en la calle a Josué García (27), mientras corren a abrazarlo emocionados por estar frente al superhéroe favorito de millones de personas. Para este joven de La Molina sentir el abrazo y darles alegría es todo. Detiene su moto, baja de ella y los saluda. Él es uno de los ‘cosplayers’ (imitadores de personajes de cómics , películas, animes, etc.) más famosos de nuestro país.



Este vecino de Lima Este cuenta que desde hace tres años es 'cosplayer' del famoso 'Capitán América'. "Yo mismo diseñé el traje, el casco y la estrella de Disney, y diseñé el atuendo a mi gusto. Mi escudo pesa cerca de siete kilos", cuenta este fanático de los cómics .



"Me identifico mucho con este personaje. Al igual que a él me fascinan las motos, tengo cuatro. Me agrada la mecánica y los fierros. Me gusta que sea un militar correcto que siempre está cuidando a los niños", expresa este joven publicista de Lima Este .



s El famoso 'Capi' con los niños.

¿Por qué elegiste al ‘Capitán América’?

Por mi sobrino, él tiene cuatro años y es fan de este personaje. En su último cumpleaños lo sorprendí convirtiéndome en su ídolo.



Debes tener muchas anécdotas, especialmente con los niños...

Hay niños que estornudan en mi cara, me meten el dedo al ojo, me jalan, se emocionan, pero entiendo que es parte del trabajo. Tengo muchas presentaciones en shows infantiles y creo que me llaman porque tengo mucho carisma con los pequeños.



Ser ‘cosplayer’ también te debe demandar una gran inversión económica…

Sí.



d Defendiendo la ciudad.

Además de cambios físicos…

Físicamente me sigo preparando, hago ejercicios cien veces más que antes, y gracias a ello he logrado bajar cerca de 22 kilos. Esto me ha permitido también reactivar mi carrera como actor.



Antes de llegar a este mundo, ¿a qué te dedicabas?

Yo soy publicista, he trabajado en cuatro agencias, y dejé todo para ser ‘cosplayer’.



Además, interpretas a otros superhéroes.

Sí, también hago del payaso Pennywise, Batman, el Grinch y mi payaso zombie ‘Jozeus’, que es un personaje inventado por mí.



d El 'Capitán América' en su motocicleta.

¿Los fanáticos del ‘Capitán...’ dónde podrán verte?

En el evento ‘Cómic Con Lima 2018’, que se realizará desde hoy jueves 19 al domingo 22 de julio, en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza. También pueden seguirme en mi cuenta de Instagram: josuesaintiago.

f El publicista Josué García (27).

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.