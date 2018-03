Es cierto cuando dicen que los hijos son la principal motivación en la vida y eso lo saben muy bien Gianira Álvarez (24), de Los Olivos, Nani Rodríguez (23), de San Martín de Porres, y Carla Lau (30), de Carabayllo. Ellas son tres mujeres talentosas que han sabido fusionar sus labores como madres y cantantes de salsa de la orquesta Las Seductoras de la Salsa.



¿Quién tuvo la iniciativa de formar la orquesta femenina?

Nani: Ya nos conocíamos en el ambiente de la música, pero el año pasado decidí convocarlas para realizar este proyecto de salsa.



¿Qué géneros tocan aparte de la salsa?

Nani: Hacemos cumbia, bachata, salsa dura, balada y timba. Tratamos de hacer una presentación variada en nuestros shows.





¿Qué opinan cuando dicen que la belleza no va de la mano con el talento?

Nani: Nosotros balanceamos las dos cosas. Nos vemos bien, pero también hacemos buena música.

Carla: Somos seductoras no solo por la belleza, sino también por el talento.

Gianira: No nos incomodan los comentarios porque sabemos lo que valemos.



¿Quiénes cantan?

Las tres.



¿Cómo manejan al público masculino con sus piropos subidos de tono?

Nani: Tratamos de compartir y ganarnos su confianza, pero sin excedernos para que no nos falten el respeto.



¿Cuál es la canción que más les piden?

‘Qué bonito’ en versión salsa. Pero también cantamos cumbias y baladas moviditas.



¿Sus parejas son celosas?

Gianira: En mi caso no. Es más, en algunas presentaciones mi novio me acompaña.

Carla: Nani ni yo tenemos pareja.



¿Cómo se organizan con el cuidado de sus hijos?

Gianira: Yo tengo dos hijas, pero mi mamá me ayuda a cuidarlas cuando trabajo.

Nani: Mi madre también me apoya al quedarse con mi niña de cuatro años.

Carla: Tengo dos hijos, de trece y tres años, y mi familia me ayuda con ellos los fines de semana.



¿Cómo hacen para estar atentas con las tareas escolares?

Nani: Es un poco complicado, pero aprovecho el tiempo para estar con ella y asistirla en lo que necesita.

Gianira: Siempre hay tiempo cuando se quiere salir adelante.

Carla: Nos hacemos un espacio para todo.

¿Qué les gusta de su carrera artística?

Carla: Es mi momento de relajo porque me desestreso y trabajo en lo que me gusta.

Gianira: Siempre me gustó bailar y cantar y sé que la belleza no es eterna, por eso lo aprovecho ahora.

Nani: La música es mi pasión y es el camino para conseguir la productora de música que tanto anhelo. (Pilar Cuya)

