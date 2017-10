Emprende Trome: Conoce a los músicos y malabaristas de Lima Norte [FOTOS]

Emprende Trome. Algunas personas nacen con el talento para hacer arte, Irwin Zegarra Ramírez (23), de Comas, y Jhersy López Herquinio (22), de Los Olivos, son muestra de ello, estos chicos hacen malabares en las calles y para tener un ingreso más estable formaron su propio grupo musical Son D’Rumba, en Comas (Lima Norte).



Cuando se les preguntó a estos dos Emprende Trome quién les enseñó a hacer esas acrobacias. Irwin contó que fue su padre. "Él era equilibrista y payaso. Se llamaba ‘Espejito’. Él me enseñó varios números desde los cinco años, pero mi madre fue quien me explicó cómo hacer los malabares", recordó este joven de Lima Norte.



Por su parte, Jhersy dijo que aprendió en las calles. "Me dediqué por varios años al circo. Mi número era la cuerda floja, pero lo tuve que dejar por una caída que sufrí el año pasado, ahora hago malabares", expresó este joven Emprende Trome.



d Irwin canta y junto a su familia organiza las presentaciones, si hace falta bailarinas sus hermanas lo apoyan. d

¿Cuáles son sus habilidades?

Irwin: Cuando no tenemos eventos, saco mis clavas y nos vamos a los semáforos en la avenida Túpac Amaru para hacer malabares y, si cae la noche, lo hacemos con fuego.



¿Y cómo se juntaron para formar su grupo?

Irwin: Hace dos años falleció mi papá de un derrame cerebral y yo me quedé a cargo de mi madre, tres hermanas y sobrinas, por eso decidí armar mi grupo para tener mayores ingresos.



Jhersy: Me casé, tengo una niña de tres años y mi accidente del año pasado no me permitió regresar al circo, por eso acepté la propuesta de ‘Espejito Jr’ para formar parte de Son D’Rumba.



¿Qué hace cada uno?

Irwin: Yo canto y junto con mi familia organizamos las presentaciones, si hace falta bailarinas mis hermanas me apoyan.

Jhersy: Soy tecladista y hago los coros.



d Jhersy es tecladista y hace los coros. d

¿Qué géneros tocan?

Irwin: Salsa, merengue y huaino, pero nuestro fuerte es la cumbia del norte.



¿Y qué opinan de la gente que tilda de vagos a los malabaristas callejeros?

Irwin: Hay de todo, algunos utilizan su dinero para el bien y otros para el mal, nosotros le damos un buen uso. Lo que recaudamos lo invertimos para comprar instrumentos, vestuarios y cables para el grupo.



Jhersy: Yo tengo una hija y no puedo desperdiciar ni un sol.



¿En qué se diferencian de otras agrupaciones?

Irwin: La nuestra es distinta porque nos adecuamos a lo que pide el cliente, si desea solo un tecladista y cantante vamos los dos, pero si quiere una orquesta en vivo con bailarinas, convoco a más personas.



f Estos jovencitos ofrecen una gran espectáculo en las calles de Lima Norte. f

¿Quién es su mayor motivación?

Irwin: Mi familia, todo lo hago por ella y para cumplir el sueño de mi padre, quien quería tener su orquesta de música.



Jhersy: Mi esposa, hija y familia, ya que mis hermanos y yo nos criamos sin padre. Sueño algún día tener mi productora de eventos.



¿Dónde los pueden encontrar?

Irwin: En mi página de Facebook y canal de YouTube ‘Eventos Espejito Show’. (Pilar Cuya)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.