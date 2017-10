Emprende Trome: Conoce al pastelero del terror de Lima Norte [FOTOS]

Emprende Trome. ¿Te imaginas plasmar el personaje que más te asustó de pequeño en una torta?, pues Luis Ayala Baca (29) lo hace como parte de su trabajo en su taller de repostería en la urbanización La Libertad en Comas, Lima Norte.



Este vecino de Lima Norte ha hecho trabajos desde cerebros, casas fantasmas, cupcakes con el rostro del payaso asesino It y otros personajes góticos..., y no tiene miedo. Este Emprende Trome cuenta que se dedica hace cinco años a la pastelería y en la repostería del terror hace dos años.



¿Quién te enseñó o dónde estudiaste esta carrera?

Después de terminar mi carrera de gastronomía en D’Galia, me llamó más la atención la pastelería y los pasteles decorados. Por eso quise estudiar una especialización en este rubro en Deko Sweet y ahí mi profesora, que es la cake designer Jenny Amaya, me enseñó lo más básico en la decoración de tortas y me dio la libertad de hacer mis propios diseños.



g La torta más simple cuesta treinta soles. Dependiendo del diseño se incrementa un poco el precio. g

¿Cuáles son los diseños que más te piden?

El extraño mundo de Jack, el payaso It, que ahora está tan de moda, y ataúdes especiales.



¿Y cuál es el diseño más loco o raro que te han pedido?

Una torta del depredador, que me costó mucho hacer por los detalles, y el más loco fue una torta de la autopsia de un extraterrestre, tenía el estómago semiabierto y la pierna abierta donde se notaba los huesos.



¿Cuánto puedes demorar en hacer estos trabajos?

Los diseños más sencillos, un solo día, y los más complicados, dos meses (tiempo del diseño y bosquejo).



d El 14 y 15 de octubre estará en el Horror Fest en el Centro Convenciones Festiva. d





¿Cuáles son los precios?

La torta más simple cuesta treinta soles, por ejemplo el pastel de cerebro está setenta soles, pero las más elaboradas pueden triplicar su valor.



¿Dónde te pueden encontrar?

El 14 y 15 de octubre en el Horror Fest en el Centro Convenciones Festiva (avenida Alfonso Ugarte 1439, Cercado de Lima) . Entregamos delivery en toda Lima Norte y en los demás distritos con un adicional. (Pilar Cuya)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.