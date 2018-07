Emprende Trome: Conoce al pionero en la fabricación de los hornos de acero inoxidable

Emprende Trome . Para preparar un exquisito pollo a la brasa se necesita de un buen horno y el pionero en la fabricación de este asador, de acero inoxidable, es don Heriberto Ruiz (79), fundador de la empresa ‘Hermanos Ruiz ’. Este emprendedor cuenta que todo empezó cuando trabajaba como soldador. "En ese tiempo me fijé que había una empresa de hornos. Deseaba aprender más, así que hablé con el dueño que era un suizo para que me dé un trabajo", recuerda Ruiz.



El dueño aceptó y vio que era eficiente. "Mi objetivo era aprender para independizarme. Quería ser mi propio jefe. Estuve cinco años ahí y luego me fui", dijo este Emprende Trome.



¿Se independizó?

Sí, construí un taller con esteritas y como era muy inseguro, me metía en mi horno y dormía ahí para cuidar mi maquinaria. Así he sufrido, pero aparecieron las primeras pollerías y empecé a trabajar para ellas. En la actualidad los principales restaurantes trabajan con mis hornos.



¿En estos años cómo han evolucionado sus hornos?

Sigo arreglando, modificando y han cambiado un montón, porque sigo buscando la perfección.



¿Su fama ha traspasado las fronteras?

Sí, vendo en Lima y también en Estados Unidos. También hemos llegado hasta China y Japón.



¿Por qué considera que sigue siendo el primero frente a la competencia?

Yo vendo calidad y a mis compradores les enseño a hacer las recetas del pollo, y hasta les aconsejo, les digo que siempre deben ser positivos y pensar que les irá bien.



Tiene 59 años en esta labor ¿Usted sigue supervisando su fábrica?

Sí, estoy en todo. Trabajo desde las 6:30 de la mañana.



A días de celebrarse la ‘Semana del Pollo a la Brasa’, ¿qué les diría a nuestros compatriotas?

Que consuman el pollo a la brasa , es uno de los platos bandera de nuestro país. (Samantha Aguilar)

