Emprende Trome: Conoce a la ‘reina de la repostería’ de Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. Ella no le teme a los retos y solo hace caso a lo que su corazón le manda. Mónica Muñante tenía un trabajo que la hacía muy feliz, pero cuando conoció el mundo de la repostería no pudo resistirse. Hoy cuenta con un local en La Molina, Lima Este, donde enseña y prepara deliciosas y hermosas tortas.



Esta vecina de Lima Este contó cómo llegó al mundo de la repostería. "Soy contadora y trabajaba en mi rubro. Cuando tuve mi primer hijo renuncié y me metí a unos cursos de repostería. Esto ocurrió por el año 99", relató esta Emprende Trome.



¿Nunca antes habías hecho un pastel?

No, tenía nociones. Pero le hice una torta a una amiga que me quedó bien bonita. A todo el mundo le gustó.



¿Cómo era?

Clásica, con varios pisos.



¿Y esa experiencia te animó a seguir?

Sí. Luego vino el matrimonio de un primo y después otro casamiento. Tres veces hice la misma torta y todos felices. Ahí empecé a tomar esto más en serio y me puse a estudiar.



También enseñas…

Mis primeras alumnas fueron las mamás de mis amigas. Ahora tengo un local donde doy clases y preparo a chicas para concursos. En la repostería hay mucha creatividad e imaginación.



Ahora tus tortas lucen perfectas, pero en tus inicios habrás tenido errores…

Sí, una vez no capté la idea del cliente sobre la decoración de un pastel. En ese momento me sentí frustrada y decidí que todo pedido sería cara a cara.

¿Sabes qué opinan de tu trabajo?

La gente resalta que sea ordenada, detallista y tenga un trabajo limpio. En mis decoraciones me esmero por ser original.



¿Qué consejo les darías a las mamitas que están encaminándose en el rubro de la repostería?

Nunca descuiden la parte artística y la calidad de lo que hacen por el dinero.



Lo tuyo es más amplio. Haces tortas, enseñas a chicas y ahora estás organizando eventos…

Sí, constantemente estoy actualizándome y viendo qué más puedo hacer. Este 23 y 24 de setiembre en el hotel ‘Westin’ estaré en una exposición de tortas. Ahí tendremos concursos de decoración y talleres.

