Emprende Trome: Conoce al 'rey de la bisutería' [FOTOS]

Emprende Trome. Walter Baca (57) desde niño supo que sería exitoso y no se equivocó. Este emprendedor cusqueño soñó en grande y pudo cumplir cada una de sus metas. Hoy es empresario con gran éxito en el rubro de la bisutería.



Este Emprende Trome contó que llega a vender bisutería cuando tenía doce años y porque su abuela lo animó a hacerlo. "Era una necesidad vender porque vengo de padres que trabajaban en el campo y no tenían mucho dinero, pero la labor de bisutería me divertía mucho porque sí era como un juego", expresó este emprendedor.



Recuerda que se puso a vender sus creaciones en parques y plazas del Cusco."Cuando ya dominé el tema de las ventas, decidí viajar a Brasil y luego a España, en ambos lugares me fue muy bien y pude poner mi primera tienda en el país europeo", dijo este Emprende Trome.



s Tiene dos tiendas en Lima y una en España.

¿Y aquí en Perú?

Aquí tengo dos tiendas en el centro de Lima (jirón Callao 220), pero vendo productos ayacuchanos y que también importo de Indonesia y otros países. Se trata de bisutería y adornos únicos y hermosos, productos de calidad.



¿De niño sabía que alcanzaría el éxito?

Sí, desde muy chico siempre tuve actitud de emprendedor y triunfador. Me siento feliz con todo lo que he logrado.



¿Qué consejo le daría a nuestros lectores que anhelan emprender?

Lo primero que deben tener son ganas de querer hacer algo y tener disciplina, una de ella es ahorrar y ser organizado.

d Ofrece adornos de diferentes partes del mundo.

