Emprende Trome: Conoce al sanguchero y artista del terror de Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. Edgar Villanueva (35) no le tiene miedo a nada, excepto a envejecer y no cumplir sus sueños. Vive en un pequeño cuarto, en San Juan de Lurigancho (Lima Este), junto a brujas y personajes de terror que él mismo crea cada día. Mientras que en las noches trabaja en la parrilla de un restaurante de comida rápida.



Le preguntamos a este vecino de Lima Este cómo pasó de ser parrillero a escultor de piezas de terror. "Un día fui a un evento de títeres y me llamó mucho la atención estos diseños. Y me dije que yo también podía hacerlo", contó este Emprende Trome.



Villanueva, de Lima Este, reveló que para aprender a confeccionar las piezas de terror se puso a ver tutoriales en YouTube. "Empecé a practicar y yo mismo me di cuenta de que tenía talento para esto", expresó este Emprende Trome.



¿Por qué te inclinas a hacer esculturas de terror?

Quería algo diferente, que guste a todos. Por eso me acerqué a este género y pienso que no me equivoqué.



¿De qué material están hechos tus trabajos?

Porcelana fría y papel couché. Es un trabajo minucioso y de mucho cuidado.



¿Tienes un taller?

No, pero aspiro a tener un espacio más grande donde crear. Por ahora, hago mis trabajos en el cuarto alquilado donde vivo.



¿Duermes con todas esas criaturas terroríficas?

Sí, y no me dan miedo porque son mi creación.



¿A qué le tienes miedo?

A pocas cosas. Al tiempo y a envejecer y no haber logrado lo que quería.



¿Cuál es tu personaje de terror favorito?

Igor de Frankenstein. Me gusta porque es una persona que es rechazada, pero realmente es muy astuta e inteligente.



¿Cuál es el pedido más complicado que te han hecho?

Una vez me pidieron crear a un ser deforme y con los ojos salidos, pero yo soy un artista muy sensible. No me interesa hacer esas cosas.



Antes de crear un personaje, ¿investigas su historia?

Claro. Siempre hago eso.



¿Pero qué personaje te gusta hacer más?

Brujitas.



COCINERO

Además de dedicarte al arte, también trabajas como parrillero en un restaurante...

Sí, ese trabajo lo hago por la tarde. Estoy contento con mi labor en el restaurante, porque de eso vivo. Ojalá algún día pueda hacerlo del arte.



¿Cuál es el mejor momento para crear?

Para mí es igual si es de día o de noche.



¿Dónde expondrás tus esculturas y marionetas humanas próximamente?

El sábado 14 estaré en el Centro de Convenciones Festiva (avenida Alfonso Ugarte 1439) en el ‘Horror fest’, será un evento muy divertido. Todos están invitados. (Samantha Aguilar)

