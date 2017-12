Emprende Trome: Contador la rompe con sus vinos y piscos en Lima [FOTOS]

Emprende Trome. Dejó la contabilidad para dedicarse a los viñedos. Orlando Candela es dueño de la marca de piscos y vinos ‘Golden’ y cuenta cómo van las ventas para estas fiestas de Año Nuevo.



Candela cuenta que ejerció por muchos su carrera pero que al jubilarse pensó en poner todo de él para repotenciar el viñedo de sus padre. "Yo trabajaba como gerente en una empresa, pero quería hacer algo diferente", señala este Emprende Trome de vinos y piscos.



¿Su padre también hacía piscos y vinos?

No, él era el mejor vendedor de cachina. Nosotros somos de Lunahuaná.



Emprendedor Este emprendedor utiliza la uvina para la fabricación de sus vinos.

¿Ya tenía el negocio en mente?

Claro, antes de que renuncie a mi trabajo. Mi hermana me dijo que no estaba siendo muy rentable la venta de uvas, por lo que yo me comprometí a hacerme cargo de eso. Invertí bastante para poner mi bodega, pero era algo que yo quería hacer.



¿Qué uvas utiliza?

La uvina.



¿Cuál es el plus de su producto?

Yo mismo me encargo de entregar los pedidos a mis clientes. Les converso, probamos unos tragos y les tengo toda la paciencia del mundo, para que decidan por mis piscos y vinos.



¿Cómo pueden contactarse con usted?

Al correo ocandela@lapalma.com.pe o al Facebook: Pisco Golden- Oficial.

​

¿Qué aconseja tomar a los lectores la noche de Año Nuevo?

Un pisco, pero puro. Cerremos el año con un buen pisco. Es nuestro trago bandera. En México, toman su tequila puro, como tiene que ser. (Samantha Aguilar)

Emprendedor Emprendedor.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.