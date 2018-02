Emprende Trome: Diseñador de Lima Este transmite el arte popular a través de sus productos [FOTOS]

POR: FRANCESCA BRAVO



Emprende Trome. Los mal llamados 'colores chicha' no solo se han convertido en una tendencia artística que representa nuestra cultura, también es fuente de inspiración para personas como el diseñador Bidkarp Yapo (33), vecino de Lima Este por muchos años, quien empezó publicando fotos en redes sociales de los cuadros que pintaba, sin imaginar el éxito que le aguardaba.



Yapo contó que recién cumplirá un año en ese rubro. "El interés de estar en este mundo siempre estuvo presente. He vivido muchos años en Ate ( Lima Este), y siempre estuve rodeado de estos colores, pero nunca se me había ocurrido hacer un negocio hasta que por iniciativa quise aprender más y lo vi como una oportunidad", expresó este Emprende Trome.



"Empecé con los letreros, de esos que pones en tu casa, en tu zona segura. Luego, pensé que esto debía ir más allá y por eso lancé las tazas, los polos y gorras para que lleves el mensaje a todos lados", agregó este Emprendedor de Trome.



¿De dónde se te ocurren las frases?

Las frases son de la gente. Cuando converso con amigos o cuando escucho las conversaciones en los micros. Todo sirve para nutrir mi negocio.



¿Cuál es el proceso de creación?

Primero debo tener la frase, luego realizo el boceto en un papel. Después lo plasmo en la madera, se lo muestro al cliente y con él decidimos los colores. Aunque la mayoría de veces me dicen que lo haga a mi criterio.



¿Cuál es la finalidad de tu marca 'Nación Chicha'?

Busca que las personas se sientan orgullosas de lo que son porque el arte popular es del Perú, representa a nuestro país.



¿Dónde se puede encontrar tus productos?

Estamos en la tienda 38 del Centro Comercial 'La Fontana', ubicado en la avenida Javier Prado 5272.

