Emprende Trome: Diseñadora la rompe en la confección de artículos para mascotas [FOTOS]

Emprende Trome. Todo empezó cuando a Elizabeth Sánchez (35) un amigo le regaló una perrita a la que puso por nombre ‘Laia’. Era tan grande el cariño que sentía por ella que la inspiró para crear una marca de tazas y gorros, que se han vuelto una sensación en las redes sociales.



La joven Emprende Trome encontró su rubro de negocio en la impresión de caricaturas de animalitos en tazas, gorros, llaveros o en todo tipo de superficie, que vende por Facebook.



Elizabeth Sánchez llamó a su marca ‘Laia & boss’, que son los nombres de sus mascotas, dos lindos perritos. "Llevo en el mercado un año y me alegra que todo esté saliendo tan bien. Por ahora la venta solo es a través de Facebook, donde tenemos más de 18 mil seguidores", contó esta Emprende Trome.



¿Tu amor por los animales te inspiró?

Sí, ‘Laia’, y luego ‘Boss’ y finalmente ‘Frida’. Los tres Jack Russell que tengo en casa y son mis engreídos.



Con ellos comenzó el proyecto...

Sí, además me sentía preparada y motivada porque para ese entonces yo estaba llevando un diplomado de Marketing Digital.



¿Los productos que más salen son las tazas?

Las tazas y los gorros. Además de eso tenemos: Llaveros, cojines, tazas altas, mouse pad y para el verano haré bolsos de tela.



¿Todo lo haces tú?

Las caricaturas y todo el proceso de impresión. Además, yo manejo las redes sociables. Sí, todo lo hago yo.



¿Los clientes son muy exigentes?

Un poco cuando quieren cambiar un color o agregar una frase diferente, pero yo tengo paciencia. Además, el cliente siempre tiene la razón. A veces me agarran confianza y me cuentan hasta la historia de cómo conocieron a su mascota.



¿Se quedan tranquilos?

Siempre felices. Yo no solo estoy vendiendo un producto, sino también una experiencia, algo que van a disfrutar y un recuerdo que van a tener de alguien que quieren mucho. En este caso su mascota.



¿Haces caricaturas de todas las razas?

Sí, de las que me pidan. Incluso de gatos y perritos mestizos. La raza que más me piden es Schnauzer. Más adelante me gustaría hacer caricaturas de chanchitos y conejos.



¿En qué página de Facebook te puede encontrar la gente?

En: Laia & boss.

