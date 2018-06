Emprende Trome: Estrategias para salir de deudas

Los gastos inesperados o la ilusión del dinero plástico hace que muchas personas asuman deudas que, en poco tiempo, aumentan y lo que es peor, son imposibles de cubrir con el sueldo.



Para que esas obligaciones no te terminen ‘ahorcando’, Andrés Uribe Kling, director de Inversiones y Tesorería de Mapfre, te propone estrategias para pagar esas deudas y poner nuevamente tu vida financiera en orden .



1. Ordena las deudas y elimina primero aquella con mayor tasa de interés que hace que el total aumente cada día. Por lo general, esta proviene de una tarjeta de crédito.



2. También puedes pagar las deudas más pequeñas. Evitarás que esas obligaciones crezcan como ‘bola de nieve’ y lo más importante, sentirás que vas avanzando en el objetivo que te has planteado: salir del sobreendeudamiento.



3. Busca un ingreso extra. Si ya te percataste de que el ingreso fijo no alcanza, genera dinero a través de un oficio.

AGENCIAS



4. Vende lo que no necesitas y que tienes acumulado en casa. Tú le tienes cariño a tus cosas, pero esos objetos y menos las deudas te tienen cariño a ti. Considéralo.



5. Habla con tu familia de la deuda que tienes. Compartir el problema te ayudará. Incluso podrían armar un presupuesto familiar más austero.



6. Acércate al banco. Consolidar todas las deudas en una sola entidad financiera es válido únicamente si te ofrecen una tasa de interés y comisiones más bajas.



7. Inspírate en personas conocidas o famosas que han podido rebajar sus deudas y luego ser exitosos. No te agobies.



Sabías que: Antes de firmar cualquier compromiso de pago, contacta con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS): www.sbs.gob.pe. Allí podrán asesorarte de forma gratuita.

