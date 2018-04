Emprende Trome: ‘Fabrico muebles de un día para otro’

Emprende Trome. Víctor Díaz (63) es uno de los pocos empresarios de Villa El Salvador que trabaja solo. Él mismo diseña, atiende al cliente y corta las grandes planchas de melamine con las que crea todo tipo de muebles.

El buen acabado y calidad de sus proyectos hizo que lograra hacer contratos con empresas grandes y de provincias. Desde su taller, ubicado en dicho distrito, nos cuenta en qué consiste su historia de éxito.



¿Recuerda cómo ingresó a este negocio?

Sí, por mi padre. Él comenzó a fabricar muebles de madera, pero como el proceso con ese material era muy largo, incursionamos en el uso de melamine y ahora fabricamos de todo y rápido.



¿Qué tipos de muebles trabajan en melamine?

Estamos capacitados para fabricar cualquier mueble. En esta época del año solicitan más la fabricación de escritorios.



Ahora, con la tendencia de departamentos pequeños, estos artículos no pueden ser muy grandes.

Es cierto. Por eso nuestros clientes traen los diseños de los muebles y nosotros vamos a sus domicilios, vemos el espacio disponible para el proyecto y lo hacemos a la medida.



Se habla de calidad de melamine, ¿cuál es la mejor?

El mejor en acabado y durabilidad es el melamine de 19 milímetros, pero es muy caro. La otra opción, igual de buena, es la de 18 milímetros llamada Novokor. Dura y el precio es más accesible.



Veo que no tiene trabajadores, ¿todo lo fabrica solo?

Sí. Contrato personal solo cuando tengo muchos pedidos al mismo tiempo. De lo contrario, me encargo yo mismo.



¿Cuánto le demora hacer un mueble?

Yo hago muebles de un día para otro, pero si piden por cantidad, como 20 escritorios, me toma una semana.



¿Cómo pueden contactarlo los lectores?

En el Facebook como Grupo Diadel SAC.



