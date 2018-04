Emprende Trome: Gemelas expertas en pastelería

Emprende Trome. El gusto por la repostería unió más a las gemelas Nimsi y Tamara Castillo Lazo (25), quienes decidieron abrir hace dos años ‘Twins Bakery’, pastelería online que se especializa en la elaboración de tortas personalizadas, bocaditos, cupcakes y otros postres. Las gemelas cuentan a Trome su emprendimiento.



¿Cómo nace la idea de este negocio?

Tamara: Cuando estábamos estudiando Pastelería y Panadería en D’Gallia empezamos a vender bocaditos y tortas a nuestros vecinos y ellos nos recomendaron con otras personas. Como los pedidos aumentaron, decidimos abrir ‘Twins Bakery’ hace dos años.



Son gemelas y las dos estudiaron la misma carrera...

Nimsi: Es gracioso, pero las dos estudiamos juntas (risas).



¿Qué las diferencian de otros negocios del mismo rubro?

Nimsi: La calidad de los insumos y la paciencia que tenemos con los clientes.

Tamara: A veces ellos tienen una idea pero no saben cómo explicarla. Nosotras los ayudamos.



¿Qué temáticas piden más?

Tamara: Los unicornios han sido muy solicitados últimamente.

Supongo que iniciar no fue sencillo, ¿cuál fue su mayor obstáculo?

Nimsi: Ser nuevos en el mercado. Como aún nuestro trabajo no es tan conocido, algunas personas piensan mucho antes de hacernos un pedido. Pero poco a poco estamos demostrando la calidad de nuestro trabajo.



¿A qué distritos han llegado?

Tamara: Hemos llevado pedidos a Surco, Jesús María, La Molina, San Luis y otros distritos. Una vez mandamos una torta a Piura.



¿Qué significa para ustedes el mundo de la pastelería?

Tamara: Todo. Yo soy feliz cuando plasmo la idea de un cliente en una torta.

Nimsi: La pastelería es nuestra pasión. En cada pedido nos entregamos al 100 %.



¿Ya se están alistando para la campaña del Día de la Madre?

Tamara: Sí. Nos gusta mucho innovar. Para ese día estamos lanzando nuestra torta en forma de taza y panqueques. Será un bonito detalle para regalar a las mamitas.



¿Dónde pueden hacer sus pedidos?

Tamara: A través de nuestro fan page (Facebook/Twins Bakery).