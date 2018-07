Emprende Trome: Hermanas instalaron centro recreacional infantil, en Comas

Las hermanas Verenice y Norma Berrú pensaron en los más pequeños e instalaron, hace dos meses, un centro de juegos infantiles en Lima Norte, con la finalidad de entretener a los más pequeños de casa. Su local llamado ‘Diverty Pop’ cuenta con una resbaladora, cama elástica, módulos de juegos, caballito vaivén y un pequeño tobogán.



¿Cómo se les ocurrió esta idea?

Verenice: Tengo una niña de 6 años que siempre me pedía ir a los juegos de los centros comerciales, pero por nuestra zona no había ninguno. Entonces, se me ocurrió instalar uno nosotras mismas.



¿Dónde compraron todos estos juegos?

Verenice: Los más pequeños en el centro de Lima y el tobogán y la zona del circuito los mandamos a construir con especialistas de ese rubro.



¿Qué destaca a su centro?

Norma: Aquí los niños se divierten y aprenden estimulando sus sentidos y psicomotricidad. Mi hermana ‘Vere’ es psicóloga y desde su especialidad apoya a los pequeños.

Verenice: Además, es un lugar cerrado, con bastante seguridad y no está a la intemperie ahora que hace mucho frío y a veces llovizna, es una ventaja.



¿Y cuánto es el costo de la entrada?

Norma: Cobramos siete soles la hora, y pueden acceder a todos los juegos de martes a domingo.



¿Cuáles son los requisitos para que los niños jueguen?

Verenice: Los chicos solo pueden ingresar con sus padres o un adulto que los pueda cuidar y jugar con ellos. Y deben entrar a los juegos sin zapatos para mantener la higiene.



¿Dónde las pueden encontrar?

Norma: Nos ubican en el jirón Arica 190, urbanización La Calichera, en Comas.





