Emprende Trome: Instructora hace que las mamitas de Lima Este estén en forma [FOTOS]

Emprende Trome. Su amor por los ejercicios y mantenerse en forma fue lo que impulsó a Patricia Cádiz (48) a abrir el gimnasio ‘Corpu Spa’. Esta instructora de Chosica, Lima Este, come, respira y vive deportes todos los días de la semana, sobre todo ahora que -con mucho punche- saca adelante su emprendimiento.



Esta vecina de Lima Este contó que abrió un gimnasio debido a la pasión que siente por el deporte. "Mi amor por la actividad física es lo que movió todo, es lo que hizo que yo, hace quince años, decida tener mi propio gimnasio", expresó este Emprende Trome.



También recordó esta amante de los ejercicios que trabajaba en otros gimnasios como instructora, pero un día quiso tener el suyo para que las mamás de Lima Este también estén en forma y sobre todo saludables.



¿Es rentable?

Se gana, pero no es un negocio redondo. Mi esposo dice que fue una locura apostar en algo que no es completamente rentable, pero a mí me encanta mi trabajo. Yo vivo de lo que me apasiona, no del lucro.



¿Qué es lo que más destacas de tu gimnasio?

El tener a grandes y reconocidas profesionales de la zona como lo son las profesoras Vanessa Llerena e Yliana Peri. Nos encargamos de dar clases y de que las chicas estén regias todo el año.



¿Qué otros servicios ofreces?

También asesoramos nutricionalmente, porque el ejercicio debe ir de la mano con la alimentación. Además, tenemos un piso especial para que mis clientas entrenen, sin lastimarse, con buenas máquinas.



¿Qué es lo que más buscan las vecinas de esta zona?

El ‘Full body’ y ahora que está muy de moda el ‘Crossfit’, que es un sistema de entrenamiento bien intenso. Yo he sido la pionera en traer estas nuevas disciplinas a Chosica ( Lima Este).

