Emprende Trome: Maestro pastelero se luce con tortas artísticas 

Emprende Trome. A José Sulca Menacho (32), conocido como ‘Jochi’, siempre le gustó dibujar, pero no lo hacía bien. Creyó que el arte no era lo suyo hasta que descubrió que era bueno haciendo esculturas, pero no de barro ni cemento, sino de pasteles en masa elástica, más conocidos como tortas artísticas.

Con ayuda de cuchillos, modeladores, aerosoles y por supuesto, sus prodigiosas manos, este nuevo artista hace rostros, autos, robots y hasta bustos del personaje que le pidan en su taller de San Juan de Miraflores.



¿Por qué te haces llamar ‘Jochi’?

Así me llamaba mi madre y ahora todos me conocen con ese nombre.



¿Qué habilidad se necesita para hacer este tipo de tortas?

Pasión. Yo hago esto porque lo disfruto, esto no es trabajo para mí. Mis tortas combinan dulzura y arte.



Pero algún talento se debe tener, cualquiera no puede hacerlo.

Yo creo que si practicas y estudias, como yo lo hice, sí se puede. A mí me gustó siempre dibujar, pero nunca sobresalí, hasta que hice tortas artísticas y supe que era lo mío.



¿Cuántas tortas estropeaste hasta lograr esta técnica?

Varias. Me salían chuecas o la masa elástica se chorreaba. Mi problema era lograr una masa perfecta, eso es lo difícil, porque el tema de volumen y formas lo domino.



¿Cuánto demoras en hacer una de Iron Man?

Depende mucho del tamaño y de la figura a replicar.



¿De todas tus dulces obras, cuál ha sido la más difícil?

El busto de un caballero medieval. Ese fue difícil por el gran número de detalles que llevaba en la armadura y la espada. Pero lo hice.



¿Trabajas solo?

Mi hermana Mariela me ayuda haciendo los queques.



¿Qué te inspiró?

Recuerdo que estaba viendo en la televisión el programa de cable Cake Boss, y me dije “algún día yo prepararé esas tortas” y ahora las hago.



¿Qué oportunidades te ha dado esta pasión?

Muchas. La primera fue viajar a Bolivia y Chile para participar en talleres y ferias. También conozco varias regiones del país porque dicto clases. Me gusta mucho compartir lo que sé con otros jóvenes.



Las tortas de tu cumpleaños deben ser espectaculares.

No. Desde que falleció mi madre hace seis años, no celebro mi cumpleaños.



Es una pena. Pero alguna vez tendrás que hacerte una...

Para mi boda me haría una de los ‘Avengers’, la del Capitán América.



¿Cuál es tu meta?

Tener la mejor pastelería de Lima Sur. Ya estoy trabajando en eso y sé que lo voy a lograr.



Si algún lector quiere una de tus tortas, ¿dónde te ubican?

Pueden visitar mi fan page @Lodejochi o en mi web, www.lodejochi.com.