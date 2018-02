Emprende Trome: Mamita enseña manualidades en Lima Este [FOTOS]

POR: FRANCESCA BRAVO



Emprende Trome. Lo maravilloso de tener un talento es poder compartirlo con los demás, esto es lo que hace Carolina Sierra (43), quien desde muy jovencita descubrió su amor por las manualidades y hace 7 años, tiene su taller en su casa de Santa Anita (Lima Este), donde no solo enseña a niños, sino también a madres de familia.



“Desde el 2011 tengo este taller en mi casa, antes tenía uno en Surco, pero ya no. En mi hogar enseño manualidades con cerámica en frío, pintura y hasta tejido a chicos desde los 6 años. Ellos aquí se olvidan del estrés y desarrollan sus habilidades”, cuenta esta Emprende Trome.



Esta vecina de Lima Este confiesa que en verano tiene entre 15 y 17 alumnos, pero en la etapa escolar son las madres quienes se apoderan de su taller. “Las mamás hacen cosas más elaboradas, ellas ven esta actividad como una oportunidad de generar ingresos para su familia. Me siento feliz cuando me cuentan que les hacen pedidos”, dice con orgullo.



Por un precio simbólico, chicos y grandes pueden aprender a hacer lindos adornos. “Lo único que se debe tener es paciencia y seguir las indicaciones”, agrega esta feliz maestra de Lima Este. Su correo es: arte_carismas@hotmail.com.

