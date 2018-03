Emprende Trome: Mamita es la reina de la venta de muebles de madera en Puente Piedra

Emprende Trome. Veinte años de su vida ha dedicado Eufemia Mestanza (59) a su empresa ‘Muebles Milagritos’ y no se arrepiente, porque hoy el éxito la acompaña. Ella posee cuatro locales en Lima Norte , con los que ha podido brindarle una buena educación a sus tres hijas.



¿Por qué vender muebles de madera?

A mí siempre me llamó la atención el negocio de los muebles, por eso quise abrir mi propia empresa.



¿Dónde quedaba su primer local?

Al inicio alquilaba un espacio para poner mi negocio. Uno de los primeros se encontraba en Tahuantinsuyo, en Independencia.



¿Cómo llegaron al mercado de Puente Piedra?

A través de una feria me di cuenta de que el mercado de Puente Piedra era un espacio virgen, pues aún no se vendían muebles. Entonces yo decidí ser una de las pioneras.



¿Ustedes producen sus muebles?

No, diseñamos nuestros propios modelos y después los mandamos a producir en Comas.



¿Qué tipos de muebles vende?

Ofrecemos juegos de muebles para salas, comedores y dormitorios. Nuestros diseños son diversos, desde los tradicionales hasta los más modernos.



¿Qué diferencia a sus muebles del resto?

Lo que nos diferencia es que tenemos mercadería para todo tipo de espacio y público. Por ejemplo, muebles para departamentos, para viviendas más grandes y a distintos precios.



¿Qué precio tienen sus productos?

El juego de comedor se vende desde 1500 soles y puede llegar hasta los 6 mil. Todo tiene la garantía de ser un producto de calidad.



¿Cuál cree que es la clave de su éxito?

Siempre trató de distinguirme de los demás. Mis muebles son de buena madera.



¿Dónde la pueden encontrar?

En el kilómetro 35 de la Panamericana Norte, en Zapallal, en Puente Piedra. (Pilar Cuya)​

