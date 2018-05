Emprende Trome: Mamita de San Martín de Porres es la reina de la repostería [FOTOS]

Marit Quiroz es una joven empresaria pastelera que hace seis años está al frente de su empresa de preparación de tortas que promociona por Internet. Después de terminar el colegio, esta vecina de San Martín de Porres sabía que lo suyo era la pastelería, por eso estudió Industrias Alimentarias en Senati . Tuvo una pausa al salir embrazada de su primera hija, pero luego volvió más recargada que nunca y, con la ayuda de su esposo Juan Narro Arias, abrió su negocio, al que puso por nombre ‘By Samantha’.



¿Por qué ‘By Samantha’?

Así se llama una de mis hijitas y lo elegí porque ella me impulsó a volver a la pastelería.



¿Cómo fueron tus inicios?

Como todo comienzo fue difícil, pero el apoyo de la familia es lo principal. Mi esposo, hermanos y primos fueron mis primeros clientes y poco a poco sus recomendaciones hicieron crecer mi negocio.



¿Cuál es tu especialidad?

Tortas infantiles, temáticas, artísticas, para novias, aniversarios y para toda ocasión.



¿Cuáles son las que están de moda?

Las tortas que más salen son las de Avengers y los unicornios para las niñas y señoritas.



¿Alguna vez has tenido un problema con una entrega?

Una vez íbamos con un pedido en el carro y se nos cruzó una moto, la torta se golpeó, pero felizmente pudimos solucionarlo antes de entregarla al cliente.



¿Para tu cumpleaños, la torta está asegurada?

Yo misma preparo mi torta, una sencilla con muchas frutas y fudge.



¿Cuál crees que es tu secreto?

Presentar a los clientes alternativas y variedades en queques, como de chocolate, vainilla, hindú y árabe, para que escojan.



¿Dónde te ubican?

A través de mi cuenta de Facebook Dulces, tortas y cupcakes By Samantha, pueden hacer sus pedidos.



