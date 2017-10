Emprende Trome: 'Si mi negocio tiene pérdidas ¿debo cerrarlo?'

Es natural que el buen ánimo con el que iniciaste tu negocio empiece a decaer al ver que tus ingresos bajan, los clientes no llegan y las deudas aumentan. Como buena emprendedora quieres sobrevivir en el mercado, aunque no sabes qué giro darle a tu empresa. Fredy Alvarado, director de la Escuela de Marketing de la Universidad San Martín de Porres, te invita a analizar la situación bajo ciertos factores.



TIEMPO. Pregúntate desde cuándo empezaron a producirse las pérdidas y analiza si los clientes bajaron en ese lapso porque se fueron a la competencia o porque tienen menos poder adquisitivo. Si es lo último, no hay razón para retirarse del mercado porque se trata de un período de ‘vacas flacas’, que todos los negocios de tu rubro deberán afrontar.



MERCADERÍA. ¿Tu local está bien equipado?¿Sabes qué producto te sobra y falta? No hay peor situación que cuando el cliente llega al negocio y no encuentra lo que necesita. Se va a la competencia y quizá ya no regresa.



AGENCIAS

EMPLEADOS. Tal vez seleccionas bien a tus trabajadores, pero luego de ganar experiencia... ¡se van! Ese cambio de personal constante es percibido por los clientes como inestabilidad. Capacita a tus empleados, convéncelos de que son parte de la empresa y dales un trato adecuado.



TECNOLOGÍA. Poco importa de qué tamaño es tu negocio, ahora estás obligada a darlo a conocer a través deInternety las redes sociales. Incluso puedes instalar un aplicativo para estar en contacto con tus clientes frecuentes.



CONTADOR. Quizá has manejado tus ingresos y egresos con bastante olfato, pero si ahora eso te está trayendo problemas, asesórate por un profesional en contabilidad para que vele por el orden de tus finanzas y te mantenga al día en el pago de impuestos.



¿ERES UN LÍDER? En la actualidad, el mercado exige que quien esté al frente de una empresa tenga dosis de liderazgo y se preocupe por capacitarse, asistir a ferias y escuchar las ideas de sus clientes, empleados y proveedores.

Escucha siempre a tus clientes. Escucha siempre a tus clientes. AGENCIAS

DECISIÓN DEFINITIVA

Alvarado sugiere que cierres tu negocio solo cuando los recursos económicos, materiales y humanos, ya no te permitan enfrentar a la competencia o sobrevivir en el mercado. Mientras tanto, aún puedes hacer mucho.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.