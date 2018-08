Emprende Trome. Para abrigarse del frío, una chompa y una chalina son la solución. Esto lo entendió bien Alfredo Falcón Arteaga (49), un emprendedor de Huaycán (Ate) que desde hace más de 25 años inició su negocio de confección y venta de prendas hechas con lana de alpaca. Hoy las vende en Perú y también las lleva al extranjero.



Este Emprende Trome cuenta que su negocio lo inició en 1992. "Alpaca Real Perú lo inicié hace más de 25 años… el tiempo ha pasado bien rápido (risas)", recuerda este vecino de Lima Este.



Los productos que confecciona este emprendedor son ponchos, chullos, chalinas, chompas… Todo hecho a base de lana de alpaca. Este vecino de Lima Este asegura que sus prendas se diferencian de las otras del mercado por su buen acabado, los diseños novedosos y los colores.



e Emprendedor de Ate.

En todo este tiempo, ¿qué problemas ha tenido que enfrentar?

A veces la materia prima escaseaba, además ahora es difícil encontrar buena mano de obra. La mayoría de jóvenes se están yendo, por ejemplo, al rubro de la minería. Ya no hay tejedores.



¿Vende solo en Perú?

No, también en el extranjero. He mandado prendas a Alemania, Dinamarca y Estados Unidos.



¿Cuáles son sus metas futuras?

Abrir una tienda en otros países, pero un objetivo inmediato es hacerlo en Cusco.



¿Cómo pueden contactarlo?

Escríbanme a mi correo (alfredofalcon1020@gmail.com) o ingresar a www.alpacarealperu.com.

