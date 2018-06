Emprende Trome: Papito es el mejor DJ de Lima Norte 

Con audífonos en las orejas y las manos en la consola, el DJ Jaime Mora Pérez (43) se prepara todos los fines de semana para brindar las mejores mezclas musicales en cumpleaños, quinceañeros, aniversarios y todo tipo de evento en Lima Norte. A la par con este negocio, tiene su escuela de DJ, donde enseña a jovencitos de su barrio en San Martín de Porres a convertirse en disc-jockeys profesionales.



¿Cómo nació tu gusto de ser DJ?

Cuando tenía 15 años yo era ayudante en una discoteca. Recuerdo que un día faltó el DJ, entonces le propuse al dueño encargarme de la música ese día y lo pude hacer. Ese fue mi comienzo.



¿Cómo aprendiste?

Compraba casetes y en mi casa los mezclaba y así poco a poco fui aprendiendo.



¿Y siempre trabajaste en discotecas?

Sí, pero solo los fines de semana porque en los demás días tenía que hacer cualquier otro oficio para mantener a mis dos hijos.



¿Cuál es tu estilo?

Soy DJ de pachanga, pongo música variada desde huaracha hasta huaino.



¿Y por qué abriste la escuela?

Mis amigos me decían que tenía paciencia para enseñar y al inicio solo me dedicaba a enseñarles a ellos hasta que abrí mi escuela oficialmente. Ahí explico cómo manejar las máquinas y hacer los mix de canciones.



Tu cumpleaños debe ser un fiestón...

No, somos muy poco de celebrar, preferimos salir a comer o pasear.



¿Dónde te pueden ubicar?

En mi página de Facebook Eventos JM o en mi local, que está ubicado en el jirón Verona 311, en San Martín de Porres.



