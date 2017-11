Emprende Trome: Pastelera la rompe con sus piononos personalizados en Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. Ser original es parte de la personalidad de Silvia Morán (34). Ella es maestra pastelera y prepara ricos piononos personalizados, en su taller de Salamanca, en Lima Este.



Esta vecina de Lima Este cuenta que estudió pastelería y que, además de piononos, también hace tortas, cupcakes y galletas, pero el tema de los piononos se hizo fuerte a raíz de un hecho gracioso.



"Estaba llevando un curso de administración y sin querer comenté a mi profesor que hacía pasteles. Me bromeó diciendo que ¿cómo era posible que hasta el momento ellos no hubieran probado nada hecho por mí? Así es que al día siguiente llevé un pionono relleno de trufa y con el logo del instituto donde estudiaba. A todos les encantó", recordó esta Emprende Trome.



¿Ya tenías practica haciendo piononos?

No, era el primero que hacía personalizado y me salió muy bien. El segundo que hice me salió mal, el tercero pésimo, pero practicando, fui mejorando. Y ahora, me salen increíbles.



¿Cómo se llama la técnica?

Le dicen cigarrito. Es una masa especial que yo misma hago. En Perú, son muy pocas las personas que se dedican a hacer este trabajo. Es casi único.



¿Primero horneas el bizcochuelo?

No, al revés, primero hago el diseño.



¿Y los sabores?

En queques tengo de: vanilla, chocolate y red velvet (rojo). En rellenos hago de fudge, nutella, manjar blanco, tiramisú, cheesecake, tres leches y trufa.



¿Qué es lo que más te piden?

Depende de la fecha, pueden ser fotos con mamás, cosas de fútbol, frases de amor. Y ahora la novedad son los piononos de la selección. Desde mi espacio, también apoyo al fútbol.



¿En qué página de Facebook pueden contactarte?

Horne-Arte. (Samantha Aguilar)

