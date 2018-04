Emprende Trome: Pastelero elabora tortas con figuras de la selección [FOTOS]

Todos los peruanos inflamos el pecho de alegría con cada victoria de nuestra selección de fútbol, pero hay un joven emprendedor de Comas que no solo es apasionado de este deporte, sino que también quiere rendirle homenaje al equipo de todos desde su arte, Richard Champi (31) levantó un busto en pura pasta de chocolate de su vecino de Lima Norte, el jugador Edison ‘Orejas’ Flores. Además, replicó en una torta de puro chantillí la imagen de la mascota del Mundial de Rusia, ‘Zabivaka’.



Richard, ¿desde cuándo haces este trabajo?

Hace siete años me dedico a la pastelería, pero como escultor en chocolate y diseñador en pasteles tengo recién dos años.



¿Cómo se te ocurrió realizar estas figuras de la selección?

Por la fiebre del Mundial y bueno cada figura es un reto para mí.



¿Cómo hiciste la de Edison Flores?, ¿cuánto te demoro?

Me tomo cuatro horas, está hecha a base de pasta de chocolate que lo convertimos en masa para moldear con 65% de cacao. Primero me baso en una foto del personaje y con los cinceles poco a poco lo voy esculpiendo hasta darle forma.



¿Cuánto pesa?

Seis kilos.



¿Y se puede comer?

Sí, pero después de la Feria de Pastelería y Afines (FEPYA 2018) donde estará en exhibición. Este evento será el 28 y 29 de abril, en la avenida Giuseppe Garibaldi 396, en Jesús María.



MASCOTA

​

¿Y la mascota cuánto te demoró?

La ‘Zabivaka’ es de pura crema chantillí y me demore en hacerla cuatro horas.



¿Te gustaría que Edison vea cómo lo has retratado?

Claro que sí, soy su hincha y me siento muy orgullo de él. Me gustaría que pueda ver mi trabajo.



Debes tener mucha paciencia, ¿cómo decidiste ser pastelero?

Comencé ayudando a mis padres, en su pequeña panadería, vendiendo panes pero yo quería capacitarme y ser un profesional, por eso estudié Industrias Alimentarias en Senati, panificación en D’Gallia y trabajé en el área de postres en el restaurante Astrid y Gastón.



¿Cómo llegaste a la escultura?

Por mi participación en distintas escuelas de pastelería y por mis profesores que me invitaron a incursionar en este tema.



¿Qué te gusta más de este trabajo?

Que la gente quede contenta con los pedidos.



¿Ahora eres docente?, ¿por qué?

Desde enero tengo mi escuela ‘Richard Champi’ en el segundo piso de mi casa, en la avenida Micaela Bastidas 161, urbanización ‘San Agustín’.



¿Qué les dirías a los jóvenes que están iniciándose en este trabajo?

​

Que no se desanimen y busquen lo que les apasiona que con mucho sacrificio y trabajo van a lograr sus objetivos.



¿A quién le dedicas cada pastel que haces?

A mis padres, Manuel Champi y Sabina Velásquez.



