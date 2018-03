Emprende Trome: Policía dejó las armas por la cumbia y ahora la rompe con su orquesta en Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. La nostalgia lo invade cuando mira su uniforme de policía, pero no se arrepiente de haber dejado la institución. Freddy Páucar (51), de Lima Este, integró el batallón antisubversivo de la PNP y enfrentó a terroristas en la región Ayacucho. Sin embargo, su estado de alerta constante terminó cuando renunció y apostó por hacer algo más tranquilo.

Hoy, este Emprende Trome, tiene su orquesta ‘Los Galácticos’ e intenta hacerse un nombre en el competitivo mundo de la cumbia. "En el tiempo que pertenecí a la institución realizaba mucho trabajo de riesgo. Eran épocas de terrorismo y me tocaba estar en Ayacucho. Decidí retirarme también porque ganaba muy poco", relata este vecino de Lima Este.



¿En la cumbia se gana más?

Sí. Cuando hay contratos se gana bien. Pero antes viajé a Argentina a trabajar. Estaba en una empresa de telas. Los fines de semana seguía siendo músico.



¿Qué tal le fue allá?

Muy bien. Integraron mi orquesta músicos de la talla de Alister Casanova (excantante del grupo ‘Karicia’).



¿Qué lo trajo de vuelta al Perú?

Mi madre. A pesar de que me iba bien, decidí dejarlo por ella y volver a mi país.



¿Usted canta?

Hago coros, animo, soy director de la orquesta y toco percusión.



¿Qué opina de su excolega Robert Muñoz ‘Clavito’?

Lo admiro como artista. Me parece que le ha ido muy bien en la música. Y algún día me gustaría tener la fama y cantidad de presentaciones que tiene él.



¿Qué extraña de ser policía?

Cuando veo a mis amigos me digo: ‘Y pensar que un día yo usé ese uniforme’, y me lleno de orgullo. Yo pertenecí al batallón antisubversivo.



¿Sus amigos lo contratan para sus fiestas?

Sí, ellos son mis fanáticos, me felicitan y comentan que se identifican con mis temas.



¿Tocan solo cumbia?

No, también salsa y otros temas. La música es todo para mí, es mi pasión y mi manera de ser feliz. Con ella encontré todo lo que buscaba.



¿De qué hablan sus temas?

Del amor y las cosas que he vivido.



¿Cómo llega a la música?

Cuando era chiquillo, incluso antes de ser policía, vi que unos amigos de barrio tocaban cumbia en la calle. Al mostrar mi interés, ellos me invitaron a tocar la tumba y así me fui involucrando más en este mundo



