Catorce largos años de puro trabajo y sacrifico han pasado y aún Megamuebles tiene peso en el rubro de la ebanistería. Óscar Raúl García Naranjo (64) director de la empresa cuenta la historia de este grupo de emprendedores en Lima Norte.



¿Cómo iniciaron esta feria?

Nos asociamos un grupo de fabricantes de muebles de carpintería de San Juan de Lurigancho, recuerdo que le vendíamos a las tiendas comerciantes del parque industrial de Villa El Salvador y Arenales, pero como se demoraban en pagarnos formamos nuestra propia Asociación de Industriales de muebles y afines.



¿Y cómo llegaron a Independencia?

Como crecimos, nos vimos obligados a inscribirnos como una empresa y así formamos Megamuebles, buscamos un nuevo local y en Independencia lo encontramos, estamos aquí desde el 2004.



¿Cuántos expositores son actualmente?

Inicialmente éramos 14, ahora somos 101, contando que hemos pasado por varias etapas, una fue una crisis económica.



¿Cómo sobrevivieron a esa crisis económica?

En el 2010 tuvimos que cerrar tres megamuebles que teníamos en Cantogrande y La Molina porque los locales ya no eran rentables, fue un golpe duro pero seguimos adelante.



¿Y cuál es la especialidad de Megamuebles?

Vendemos juegos de salas, comedores y dormitorios de madera. A pedidos también hacemos separadores de ambiente.



¿Usted debe ser un experto en carpintería?

Claro, yo estoy en este negocio desde los 10 años, cuando mi abuelo me enseño allá en Talara todo sobre la construcción de muebles, recuerdo que abrí mi primer tallercito en la urbanización El bosque en San Juan de Lurigancho en 1994.



¿Y hoy vende sus muebles en esta feria permanente?

No, por cuestión de ética y administración no, yo me encargo del área de desarrollo de la empresa. Y otra área de administración se encarga del cobro de los espacios a los expositores que venden sus muebles y con ese dinero pagamos la seguridad, alquiler del local y el personal.



¿Dónde los pueden encontrar?

En la avenida Alfredo Mendiola 3420 en Independencia.