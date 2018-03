Emprende Trome: Ucraniana teje curiosos muñecos y da trabajo a varias mamitas [FOTOS]

POR: SAMANTHA AGUILAR



Emprende Trome. Para la ucraniana Katia Horbatiuk (24) el tiempo es oro. Teje cuando viaja en el carro, en su oficina, antes de dormir y en medio de la entrevista. Más que un trabajo, ella siente que su negocio de muñecos tejidos a croché es una pasión que disfruta al máximo.



Esta joven emprendedora cuenta que sabía que en Perú se elaboraban tejidos muy bonitos y por eso le dio curiosidad verlos. "Así es que viajé hasta aquí (Perú) y me fui a la sierra. Ahí aprendí cosas interesantes. Sin embargo, algo me llamó la atención: no había mucha gente joven que tejiera", relata este Emprende Trome.



De ahí -expresa Katia- que decidió promover el tejido no solo en la gente adulta, también en los jóvenes. "Quería poner a tejer a las peruanas y que ellas aprovechen el maravilloso hilo de algodón que tienen. Allá, en Ucrania, yo ya tejía muñecos y me iba regular, pero aquí realmente me va muy bien", dice esta emprendedora.



d Un muñeco mediano puede tomarle más de diez horas en terminarlo.

¿Decidiste quedarte en el Perú?

Sí, me gusta mucho este país, además también he encontrado el amor, mi novio Gian.



¿Cómo se llama tu negocio?

‘Pecosa’, por obvias razones (risas).



Haces muñecos principalmente de animalitos…

Sí, hacemos de unicornios, jirafas, osos, gatos y perros, entre otras especies.



¿Te toma mucho tiempo?

Un montón. Un muñeco mediano puede tomarme más de diez horas en terminarlo, y los grandes todo un día completo. Por eso trabajo en conjunto con más de cincuenta tejedoras.



a Oso panda tejido.

¿Cómo lo lograste?

Ellas trabajan desde sus casas, les pido un determinado número de tejidos y ellas lo hacen. Es una idea que me encanta porque estoy poniendo a la gente a tejer y al mismo tiempo genero más trabajo.



¿Quiénes te compran más?

Los hombres, pero también a veces las mujeres para regalarle a una persona especial. Hay muchos niños que hasta coleccionan mis muñecos.



¿Son especiales los muñecos de ‘Pecosa’?

Sí, porque te acompañan durante toda su vida. El material es resistente.





d Jirafa tejida.

¿Y dictas talleres?

También, me encanta que la gente aprenda. Tengo más de cien alumnas que ahora tienen su propio negocio. Doy clases los fines de semana en la avenida Arequipa 1388.



¿Te pueden contactar por las redes?

Sí, en ‘ Pecosa’.

