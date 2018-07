Emprende Trome: Vecina de Ate elabora jabones y los promociona a través del Facebook [FOTOS]

Emprende Trome . Hacer jabones de tocador, encontrarles el aroma perfecto y captar el gusto del cliente, es el mayor logro de María Carolina Herrera (54). Esta emprendedora de Ate confiesa que este negocio no lo ve como tal porque -afirma- ‘es divertido y me relajo’.



Esta vecina de Lima Este contó que la curiosidad por la elaboración de jabones surgió tras ver un tutorial en Internet. "Vi por Internet que una chica daba clases a domicilio. Me pareció curioso porque alguna vez me regalaron uno y me quedé con las ganas de saber cómo se hacían. Así es que la contacté y ahí empezó todo", recordó esta Emprende Trome .



Reveló que el secreto de su éxito radica en su paciencia. "Eso es lo único porque no es nada complicado hace los jabones, yo no lo veo como un trabajo, para mí hacer jabones es relajante", expresó esta emprendedora de Lima Este .



¿Y este negocio es rentable?

Lo que sucede es que los peruanos sí invertimos en nuestra higiene. Los jabones son de uso diario, siempre los compramos, no hay pierde, pero las empresas tenemos que trabajar en el gusto de la gente para que nos elijan.



¿Qué tipo de jabones ofreces?

Jabones decorativos con diferentes formas (estrellas, mariposas y flores) y aromas (lavanda, vainilla y rosas). Son muy pedidos en eventos sociales como babys showers o matrimonios.



¿También elaboras los que son hidratantes?

Sí, y son especiales porque llevan avena y vitaminas, son para los clientes que cuidan mucho su piel.



¿Cómo promocionas tus productos?

Por mi página de Facebook : La jabonera by María Herrera .

(Samantha Aguilar)

