Emprende Trome. Panchito tiene solo cuatro meses de nacido, pero ya motivó a su mami Jackeline Ponce (28) a emprender un negocio. Ella vive en Ate, Lima Este, y vende productos para bebés y niños inspirados en nuestra selección nacional de fútbol.



Esta Emprende Trome cuenta que este negocio lo emprendió luego de que la despidieran de su trabajo. "Yo trabajaba como gerente comercial en una empresa de construcción y cuando comuniqué que estaba embarazada tomaron la decisión de despedirme. Así es que dije: ¿Y ahora qué hago? Pensé en Panchito, que en ese entonces estaba en mi barriguita y me inspiré", recuerda esta vecina de Lima Este.



"Es chocante quedarte sin trabajo de un momento a otro, pero busqué una salida valiéndome un poco de lo que yo sabía que eran marketing y manejo de redes. Ser mamá ha sido lo mejor para mí y entendí que podía lograr grandes cosas", expresa esta emprendedora de Lima Este.



d Cuenta que ser mamá ha sido lo mejor para ella pues entendió que podía lograr grandes cosas.

¿Cómo se llama tu empresa?

‘Chips Kids’. Vendo ropa y accesorios para bebés y niños. Ahora lo que más sale son los productos inspirados en la selección de fútbol: Bodys, biberones, baberos con frases y mochilas con los jugadores de la selección.



¿Tú los diseñas?

No, trabajo con varias empresas de mujeres emprendedoras como yo, que me confían y venden sus productos para que yo, a través de las redes sociales, los ofrezca. Es una alianza que he formado con mujeres que tienen ganas de salir adelante y que he conocido a través de grupos de Facebook. Ellas se han convertido en mis proveedoras.



s Lindas mochilas.

Este trabajo también te permite pasar más tiempo con tu bebé…

Lo hago desde casa y puedo dedicarle más tiempo a mi hijo. Ese es otro beneficio.



¿Toda la venta es online?

Sí, la venta online es práctica, haces el pedido por Facebook y llega directo a tu casa, gracias al delivery.



¿Cómo te ubican en el Facebook?

Con el nombre de Chips kids.

l Diversos artículos para bebés.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.