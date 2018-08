Emprende Trome: Vecino de Huachipa dicta charlas motivacionales y de superación

Emprende Trome. Antes de salir al estrado, Miguel Ángel Guillén (39) respira profundo y sonríe. Y es que este vecino de Huachipa, Ate (Lima Este), dicta charlas motivacionales y de superación desde marzo de este año, con el objetivo de orientar a las personas para que no tengan miedo a los obstáculos que se presentan en la vida.



“Motivo a la gente partiendo de mi propia experiencia. Cuando tuve 6 años empecé a trabajar porque mi papá estaba enfermo y mi mamá recién había dado a luz. Vendí marcianos y el primer día no me fue bien y llegué desmotivado. Pero no me dejé vencer. Empecé a mirar a otras personas cómo vendían y practiqué. Luego me volví un trome (risas)”, cuenta este Emprende Trome, quien actualmente es un embajador de Sodimac constructores.



La primera vez –recuerda– no fue fácil pararse frente al público. Los nervios lo atacaron, pero pudo controlarse gracias a los talleres de preparación que tuvo. “Al final de la charla algunos asistentes se acercaron y me felicitaron. Eso me alegró mucho y me animó a seguir con mi labor”, agrega este vecino de Lima Este.



f Asistentes a las charlas motivacionales.

EMPRENDEDOR

Miguel Ángel es técnico en ingeniería eléctrica, pero desde el 2013 se dedica al rubro de la construcción y trabaja de manera independiente. Considera que todo profesional siempre debe seguir capacitándose.

Si quieres asistir a las charlas, puedes acercarte a las tiendas de Sodimac e inscribirte. Los talleres son gratuitos. (Maritza Llanos)

