Hace dos años, Esther Linarez Sangama abrió su local ‘Alquimia café’ en el corazón de Los Olivos. En este lugar ofrecía café envasado, así como bebidas preparadas y postres. “Mi esposo es catador de café, eso nos ayudó a ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes, siempre lo probaba él antes de ponerlo a la venta. Pasaron unos meses y llegó Ecobodegas a nuestro negocio. Nos dijo que podía ‘stockearnos’ de productos orgánicos y saludables. Esa idea me gustó y acepté”, cuenta esa emprendedora que dejó su tierra natal (San Martín) para venir a Lima hace nueve años.

Desde entonces, Esther vende en su local harina integral, de maca y de linaza; galletas naturales, miel de abeja, algarrobina, hojuelas de avena, rosquitas, jugos naturales en botellas y café envasado de la mejor calidad, entre otras cosas más. Además, sus postres, como queques y alfajores, también son preparados con estos productos, así los hace más saludables. “Al inicio la gente no sabía cómo utilizar exactamente la mercadería que ofrecía, solo preguntaban y se iban. Tuve paciencia y me daba el tiempo de explicarles qué podían hacer, por ejemplo, con las harinas integrales. Esa conexión que tuve con el cliente me ayudó a cautivarlos y hacerlos mis ‘caseritos’”, expresa.

Esta bodeguera considera que la pandemia ha hecho que las personas ahora cuiden más su salud, por eso ahora se interesan más por llevar una alimentación saludable. “Este ha sido un punto a nuestro favor porque nuestras ventas aumentaron”, agrega.

Capacitación constante

Esta mamita de 29 años asegura que la capacitación es importante para sacar adelante un negocio y lograr el éxito. A eso se suma, que se deben ofrecer más medios de pagos como: tarjetas y billeteras digitales (PLIN, YAPE). “Siempre estoy llevando talleres virtuales para fidelizar a mis clientes y saber qué necesitan exactamente. Si uno los trata bien, ellos regresan y hasta te recomiendan”, finaliza.

Puedes encontrar su negocio en Facebook e Instagram / Alquimia café.

Al inicio, Esther Linarez Sangama ofrecía en su local café envasado, bebidas preparadas y postres. Foto: Trome.

SABÍAS QUE...

Para determinar los precios de los productos en tu bodega es importante que te guíes de lo siguiente: El precio de compra, el margen de ganancia necesario para hacer rentable el negocio, el precio sugerido por la marca y la exclusividad del producto (si es que hay).

PASOS PARA GESTIONAR UN AGENTE BANCARIO EN TU BODEGA

♦La licencia de funcionamiento del local debe estar actualizada.

♦Además, ten vigente el registro activo de tu negocio (RUS, RG, RER, PYME).

♦Para usar el POS tu tienda debe tener acceso a internet y la señal debe ser buena.

♦El flujo diario de la caja debe ascender a los 5 mil soles.

♦No debes estar reportado en las centrales de riesgo como: Infocorp, Equifax, etc.

MÁS INFORMACIÓN:

Día del Padre: ventas crecerán más de 135% frente a cifras prepandemia

Perú vs. Australia: conoce AQUÍ los lugares en Lima para ver el repechaje rumbo a Qatar 2022 en pantalla gigante

Indecopi multa con S/ 80,960 a Nestlé por no informar sobre “Chocotón” y “Panetoncito” con moho