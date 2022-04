La perseverancia, el trabajo constante y la responsabilidad son cualidades que caracterizan a Magali Carreño , una pujante comerciante que dirige desde hace 20 años la bodega ‘El Milagro’ , ubicada en el corazón de San Borja. “El negocio lo inició mi mamá en 1993, cuando llegamos a Lima, para que mi hermano y yo estudiemos en la universidad. Nos prestamos dinero, compramos este local y nos convertimos en bodegueros”, cuenta esta mamita de 48 años.

Como era una persona vulnerable debido a la hipertensión que padece, cerró su tienda los primeros 15 días de la pandemia, pero gracias a un familiar pudo reabrirla. “No podía exponerme al virus, en ese tiempo había mucha incertidumbre. Me asusté y preferí cerrar. Justo mi cuñada quedó sin empleo y ella, al ver que en la zona se necesitaba una tienda, me propuso atender nuevamente. Ella iría al local y yo lo administraría desde casa. Fue un gran apoyo para mí en ese momento. Activamos todos los protocolos sanitarios y, gracias a eso, hasta ahora no nos enfermamos”, recordó Magali, quien estudió Administración de Empresas.

PRODUCTOS SALUDABLES

Para diferenciarse de la competencia, incluyó una sección de productos saludables en su negocio. Desde el 2019 es parte de EcoBodegas , un programa que capacita a los emprendedores en temas de alimentación saludable y atención al cliente. “En mi local ahora ofrezco, por ejemplo, galletas integrales, sal de maras, panela, aceite de oliva y crisinos. Los clientes se están acostumbrando a incluir estos productos en su vida” , expresa Carreño.

PAGO VIRTUAL

Para ella no fue un problema el pago digital, pues ya lo había implementado antes de la pandemia. Contaba con un POS y billeteras digitales (Yape). Aunque el delivery no ha ‘pegado fuerte’ en su negocio, ya está viendo la manera de impulsarlo y así incrementar las ventas.

El negocio lo inició su mamá en 1993 y luego ella tomó la posta. Fotos: Trome.

TIP BODEGUERO

El éxito de una bodega no solo radica en sus ofertas y su ubicación. Parte importante de hacerle frente a la competencia es ofrecer promociones atractivas para los clientes.

¿CÓMO IMPULSAR EL SERVICIO DELIVERY?

1. Ten una línea telefónica o WhatsApp. Te ayudará a recepcionar los pedidos de tus clientes. Procura contestar a la brevedad y con amabilidad.

2. Delimita bien las zonas de reparto. Esto hará que no tengas demoras y la entrega sea más eficiente. Establece tus límites y horarios.

3. Crea una página de Facebook de tu negocio. Aquí puedes poner las ofertas y promociones que tengas. Publica todos los días, al menos un post.

4. Diles a tus clientes que tienes el servicio delivery. También puedes poner un cartel con tus números telefónicos indicando que haces repartos a domicilio.

