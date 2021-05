Emprendimiento. La pandemia del Covid-19 hizo que muchas actividades y comercios migren del ambiente físico al virtual, además de inspirar a nuevos emprendedores a crear un negocio.

Antonio Meier, profesor de Administración y Marketing de la Universidad ESAN, explica que en la actual coyuntura aparecieron pequeños emprendimientos en servicios de entregas de empresas y más.

Ante esto, brinda las siguientes recomendaciones para iniciar o mejorar tu negocio en pandemia.

+APROVECHA AL MÁXIMO LAS REDES. Ya sea Facebook o Instagram, ya que tienen una conectividad muy alta con el potencial comprador.

+TEN ORDEN Y CONSTANCIA. Para lograr un emprendimiento exitoso se necesita de tiempo, sacrificio y perseverancia.

+PIENSA EN UNA IDEA DE NEGOCIO FACTIBLE. Antes de iniciar uno o hacerle cambios lo mejor es asegurarse de que pueda llevarse a cabo, analizando la competencia.

+DEFINE EL CAPITAL. Al solicitar un préstamo bancario analiza si el monto a invertir traerá dinero de retorno.

+PROPUESTA DE VALOR. Debe diferenciarse de la competencia para que los compradores puedan valorarla.

Hay que reconocer que los errores son parte del aprendizaje. Hay que identificarlos y corregirlos en su momento para que cada proceso sea exitoso.

Emprende Trome | Conversamos con Anson Tou de Qempo, un emprendedor que creó una plataforma para traer productos del exterior y por su experiencia nos algunos consejos que cometen los dueños de pequeños negocios al iniciar. Toma nota, te servirán de mucho:

1.- PENSAR QUE EL EMPRENDEDOR NO TENDRÁ UN JEFE

Pensar que siendo emprendedor no tendrás jefe. El emprendedor tiene cientos, miles, o millones de jefes: tus clientes. Sin ellos, no existes.

2.- NO COMPARTIR TUS IDEAS:

Pensar que tu idea es única y la mejor, y por eso no la quieres compartir con nadie: si no compartes tu idea, no podrás validar tu negocio hasta que lo lances al mercado. Válida tu negocio lo antes posible y asegúrate qué la oportunidad y el problema sean gigantes.

3.- DEMORARSE PARA VALIDAR LA HIPÓTESIS DE TU NEGOCIO

Buscar la perfección en tu producto o servicio para que sea lanzado al mercado. La velocidad es tu mejor amigo, y mientras menos te demores en validar las hipótesis de tu negocio, más información tendrás para ir mejorándolo también.

4.- TENER EL EQUIPO INCORRECTO

Iniciar una empresa con el equipo incorrecto. Aprende cuales son tus cualidades y tus debilidades y consigue socios que puedan cubrir tus debilidades.

5.- TENER MIEDO AL FRACASO

tener miedo a fracasar. El fracaso es parte de la vida de un emprendedor. Debes caerte para poder aprender, y de esas malas experiencias es donde más aprenderás para salir adelante.