Peruano que se respeta. A sus 30 años, Flor de María Mauricio Vidal es una joven enfermera multifacética, pues aparte de ejercer la profesión se organiza para realizar sus otras dos pasiones: el cosplay (disfrazarse de un personaje de ficción) y las danzas folclóricas. Trome habló con ella.

¿Cómo decidiste ser enfermera?

Mi vocación nació cuando estaba en secundaria porque me agradaba cuidar a mis familiares cuando se enfermaban. Para mí la enfermería es el arte de cuidar al ser humano física y mentalmente.

¿En qué área trabajas?

En la Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Covid de un hospital de aquí de Lima. Atiendo a pacientes críticos, que están entre la vida y la muerte. Trato de aliviar su sufrimiento mostrándoles una sonrisa, dándoles ánimo, hablándoles y orando por ellos. Siempre les digo que después de la tormenta viene la calma.

Tu faceta de cosplay te ayuda mucho con el carisma…

Sí, me ayuda a expresarme mejor y llegar a la gente.

¿Y cómo empezaste en ese mundo?

Hace un par de años trabajé con un paciente a domicilio. Éramos un equipo que cuidábamos su salud física y mental. Como parte de eso, por ejemplo, celebrábamos su cumpleaños. En este tipo de festejos fue que me disfracé por primera vez de Sailor Moon (personaje principal del anime japonés que lleva el mismo nombre).

Te gusta mucho la cultura asiática…

Sí, me gusta su gastronomía, costumbres y vestimenta. Investigué más sobre el cosplay, asistí a eventos otakus (fanáticos del anime japonés) y empecé a hacer mis tiktoks con mi traje de Sailor Moon y otros personajes más.

Ya cuenta con casi 30 mil seguidores en popular red social. Fotos: @sailornurse.

¿Qué te dicen tus compañeros de trabajo al ver que eres cosplayer?

La mayoría se sorprende y les agrada, ya que es inusual que un personal de salud sea cosplayer.

Veo que también bailas danzas folclóricas…

Me encanta hacerlo, desde niña mis padres me han inculcado el amor por la danza y el deporte. Bailo danzas internacionales y folclóricas, estas últimas se han convertido en una de mis pasiones porque le dan equilibrio a mi vida y me hacen valorar cada vez más a mi país.

Eres una enfermera multifacética…

(Risas) Sí, amo cada cosa que hago en mi vida.

¿Dónde pueden ver tus videos?

Estoy en TikTok como @sailornurse.

Un mensaje…

No bajen la guardia y vacúnense contra el Covid-19. Y siempre recuerden: ‘Si te caes, descansa, aprende y vuela como un ave fénix sonriéndole a la vida, siempre con Dios’.

