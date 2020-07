Enséñale a tus hijos a respetar los nuevos hábitos de convivencia

POR: MARITZA LLANOS

Con el término de la cuarentena, las nuevas normas de convivencia para reducir los contagios están rigiendo con mayor fuerza. Manuel Saravia, psicoterapeuta y director del Instituto Gestalt de Lima, indica que los padres deben enseñarles a sus hijos a respetar las nuevas reglas, pero de manera lúdica y visual.

Una forma es a través de cuentos (ahora podemos encontrar varios en internet o inventarnos uno), dibujos o frases sencillas como:

′Pepito, usamos mascarillas en la calle para que un bichito no nos haga daño. Así nos cuidamos nosotros y también cuidamos a los demás'.

′Miguelito, debemos lavarnos las manos para que no nos enfermemos. Hagámoslo cantando tu canción favorita, así será más divertido'.

′Luisito, cuando salgamos a la calle mantengamos la distancia con los demás, es como cuando formabas en el patio de tu colegio. Tenían que mantener una distancia para estar ordenados'.

PACIENCIA Y TACTO

Qué responder si nuestros retoños nos preguntan: ‘Papá, ¿por qué hay personas que no cumplen con las normas?’. En este caso debes tener mucho tacto con tus respuestas. No hagas comentarios despectivos o insultes a la gente que no acata las reglas. Solo dile a tu niño que esas personas se equivocaron o recién están aprendiendo cuáles son los nuevos hábitos de convivencia social.

Sabías que...

Si los niños interiorizan los nuevos hábitos de convivencia ahora, cuando puedan salir con libertad a la calle sabrán qué deben hacer y qué no.