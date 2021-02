La pandemia llegó a cambiarlo todo. Ahora el trabajo remoto es muy común debido al riesgo de contagio del coronavirus y el proceso de selección para un puesto laboral también se hace de manera virtual. A simple vista esta nueva modalidad parece más sencilla, pero la seriedad es la misma que una entrevista personal, y el objetivo del reclutador será conocer tus habilidades y valores para saber si estás capacitado para el puesto.

Para iniciar una buena entrevista de trabajo virtual, Jonathan López, director de alianzas estratégicas de la Fundación Forge, aconseja, en primer lugar, estar 15 minutos en la plataforma que te indiquen que usarán para entrevistarte. Ingresar a la misma hora que te han citado es uno de los errores más comunes que se cometen en una entrevista de trabajo por videollamada, porque hacerlo no podrás atender con anticipación algún inconveniente que surja con la señal de wifi de la casa o con el equipo electrónico que uses. Además, si no conoces el programa por donde se realizará la entrevista tendrás inconvenientes para comunicarte, es mejor entrar antes para familiarizarte con las funciones que ofrece. Conclusión, no ser puntual podría jugarte una mala pasada.

IMPROVISAR. Un error muy común es querer improvisar y no buscar nada sobre la empresa a la cual estás postulando. Como recomendación es mejor adaptar tu presentación según las necesidades que tenga cada empresa. Ten claro el puesto al que postulas, lo que están requiriendo y sobre eso, adapta tu presentación para que seas más atractivo frente al reclutador.

NO SABER QUÉ HABILIDADES TIENES. Si vas a buscar trabajo debes conocerte bien, saber cuáles son tus fortalezas y debilidades. Es muy probable que es reclutador que haga esta pregunta y debes responder seguro de ti mismo. Recuerda que cada perfil solicitado tiene unas competencias claras que necesita una determinada empresa, es decir, habilidades blandas. Conoce tus propias fortalezas y debilidades u oportunidades de mejora. Por eso, tu speech o presentación debe ser clara y sin rodeos.

PERDER LA CONCENTRACIÓN. Muchas veces por querer impresionar al reclutador no escuchas la pregunta y terminas respondiendo otra cosa o sueles brindar mucha información innecesaria para la persona que te está entrevistando. En estos casos es mejor escuchar atentamente y responder de manera clara y concisa. Evita los rodeos.

NO PREOCUPARTE POR UN BUEN AMBIENTE. Muchas veces creen que la iluminación no es importante y que no importa el lugar donde des la entrevista, en realidad es todo lo contrario. Elegir un mal ambiente con interrupciones te puede jugar una mala pasada. Procura seleccionar un lugar donde no haya tanto ruido y te permita escuchar bien.

CONFIARTE EN LA TECNOLOGÍA. Ahora que vivimos en cuarentena, la señal del internet te puede pasar una mala pasada. Asegúrate que tu conexión a internet no falle, que tu celular o laptop tenga buen acceso y estén con batería. Anticipa que todo lo que necesites para conectarte a la entrevista esté bien y en correcto funcionamiento.

Finalmente, recuerda que el autoconocimiento es clave fundamental para la entrevista de trabajo sea virtual o presencial. Es mejor mostrarte seguro de ti mismo que dudar sobre tus habilidades o puntos a mejorar.