Siempre buscamos consentir y engreír a nuestras mascotas, por ello muchas veces le damos lo que nosotros comemos y, sin darnos cuenta, dejan de lado su alimento balanceado para ingerir comida casera. Sin embargo, ¿esto será bueno para su salud?

El médico veterinario de la plataforma Priority Pet, Cristian Goycochea, explica que cuando nuestro engreído consume comida casera, en la mayoría de casos no observaremos una respuesta o malestar de inmediato, pero eso no quiere decir que no dañe su salud.

“La ingesta diaria de comida casera trae consecuencias a largo plazo, incluso puede poner en riesgo la vida de la mascota porque están propensos a sufrir de obesidad, cálculos en la vejiga, barrio biliar y otras enfermedades más”, detalla el experto.

Ante esto, debemos tener claro que la fuente principal de alimentación de tu perrito debe ser la proteína acompañada de otros nutrientes, dependiendo de su etapa de vida, y eso lo encontrarás en el alimento balanceado, llamado popularmente ‘bolitas o pepitas’.

De esta forma, lo ayudarás a que sus huesos, su motricidad y cerebro se desarrollen de forma ideal. Además, evitarás que su salud se deteriore con el paso de los años.

OTRA OPCIÓN

Si te perrito únicamente consume alimento casero, te debes asesorar con un médico veterinario para asegurar que su alimentación sea balanceada y no perjudique su salud.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro razones por las que tu perro no te obedece

Razones por las que tu perro no te obedece.

Le damos amor, cuidado y alimentación, nos desvivimos por nuestro perro, pero él no nos obedece. Esa conducta canina, que desalienta a los amos, tiene explicación. Veamos cuatro razones por las que nuestro perro no obedece a pesar de que lo intentamos.

LEE: Oficializan ‘Ley Cuatro Patas’, norma que establece esterilización de mascotas como política de salud pública

1. No darle un premio si te hace caso. Una recompensa después de que haga lo que deseamos crea el condicionamiento de obedecer. Por lo general, bastará un bocadillo o una ‘bolita’ de comida seca para perros. Hasta una caricia puede servir.

2. Mala comunicación, no dejarnos entender. Si nuestro tono de voz no va con lo que queremos o cambiamos de palabras para pedir lo mismo, el perro se desconcierta y no sabe lo que uno quiere. Ellos entienden el tono de voz y la gesticulación.

3. Sienten miedo ante una orden. Ante algo que les da miedo, como bañarse o ir al veterinario, pueden ponerse reacios. En estos casos, busca al perro (no lo llames) y dale la recompensa al fin de la actividad que cumplió.

MIRA: Día Mundial del Perro: 4 cosas que puede hacer para alargar la vida de tu mascota

4. Te falta liderazgo. Es la principal razón de desobediencia y se da cuando el can ve que su amo no es el jefe de la manada, ni manda. En este caso, el perro se cree líder y que todo gira en torno a él. Por eso, nunca permitas todo lo que el perro quiera, pon límites.