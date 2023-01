Esta temporada de calor es normal que quieras llevar a tu perro a la playa y es que no hay nada más refrescante que un buen chapuzón en el mar. Sin embargo, esta conducta no es del todo saludable para tu engreído de cuatro patas. Existen riesgos que muchas veces por la emoción del momento no contemplamos.

“Los perros la pasan muy bien, pero no es tan recomendable porque pueden enfermarse o tener accidentes. Por ejemplo, ellos van a querer comer la arena o residuos y animales muertos que encuentren en ella, y esto puede ocasionarles infecciones, vómitos, diarreas”, comenta el veterinario Anghelo Centeno (de AcVet Perú)

El experto en animales indica también que hay otros perros que entran al mar emocionados, pero como no están acostumbrados a nadar a ese ritmo de las olas o marea alta, pueden ahogarse y terminar el paseo en tragedia. Pero eso no es todo, hay otros peluditos que no miden las consecuencias al estar sin correa y querrán jugar con todos los perritos que se crucen sin importar si son agresivos o no.

También explica que estos animalitos están más propensos a sufrir de golpes de calor en la playa. A su vez, menciona que de ser inevitable el paseo, es necesario mantenerlo muy bien hidratado durante la estadía, bañarlo al llegar a casa y revisar que no queden restos de arena en sus orejas o cortes en las almohadillas de sus patitas.

Antes de llevar a tu perro a la playa, es necesario que esté desparasitado. También es súper importante que revises que su control antiparasitario esté al día. Recuerda que la arena tiene pulgas y gusanos. Claramente no querrás que tu engreído de cuatro patas llegue a casa enfermito.

¿POR QUÉ DEBES DESPARASITAR A TU PERRITO?

El doctor Pancho Cavero nos explica que es necesario para evitar que pulgas, garrapatas y otros parásitos afecten su salud.

La desparasitación es muy importante a la hora de tener un perro. Foto: ¡Stock.

Cuando alguien se plantea tener un perro, sabe que le esperan momentos felices, ya que es una gran compañía y un fiel amigo. Pero si estás pensando tener uno, debes informarte sobre algunos aspectos de su cuidado y crianza. Entre ellos debes saber cómo se desparasita a un perro. Las desparasitaciones, tanto internas como externas, son muy importantes para la salud de los perros.

Son imprescindibles en los cachorros, ya que aún no tienen un sistema inmunitario fuerte. Los perros jóvenes son mucho más vulnerables que los perros adultos, por eso es fundamental saber cómo desparasitar cachorros y cuándo hacerlo.

Se recomienda la desparasitación interna al menos cada 3 meses, una por cada estación del año. En la desparasitación externa de los perros, dependerá de la duración del producto y la marca que elijas. En mi caso, recomiendo Bravecto, el mejor.

