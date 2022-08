Un cafecito por aquí, un almuerzo o viaje en taxi improvisado por allá... ¿Sabías que en tu día a día haces gastos innecesarios que no te permiten ahorrar? No te angusties, a todas nos ocurre, pero es momento de que tomemos consciencia de ese dinero perdido y veamos la forma de no volver a cometer errores. El economista y especialista en finanzas, Juan Carlos Ocampo, te brinda los siguientes consejos para que logres el ansiado objetivo de ahorrar:

ALIMENTOS

Compara precios. Arma una tabla de los alimentos más importantes que necesitas para preparar el desayuno, almuerzo y cena. Luego, compara los precios en mercado, supermercado o bodega y acude al lugar más cómodo para comprarlos.

Lugares cercanos. Busca los mercados más cercanos a tu casa para ahorrar en la movilidad.

Lleva lonchera al trabajo. Prepara tu comida en casa y separa una porción en tu táper. Si la cocina no es lo tuyo, existen varios canales de YouTube donde puedes encontrar recetas sencillas.

Alimentos de temporada. Aprovecha en comprar frutas y vegetales de estación. Cuidado con la cantidad porque son alimentos que caducan rápido.

Busca sustitutos. Si el alimento que siempre usas sube de precio, busca un sustituto. Por ejemplo, si comprabas maíz morado para preparar chicha, en su lugar haz refresco de cebada, carambola, agua de piña, etc.

MOVILIDAD

Levántate temprano. De esta manera no te toparás con el tráfico y no te verás obligada a tomar taxi o colectivo. s Busca líneas de transporte público rápidas y baratas. Consulta con tus compañeros de trabajo para encontrar nuevas rutas.

Haz taxi a tus vecinos. Si van a la misma dirección que tú, le puedes hacer taxi y ahorrar en el combustible. Siempre lleva pasajeros de tu confianza.

NIÑOS

Mándales loncheras caseras. Es importante porque te aseguras de su alimentación y te permite ahorrar. Puedes comprar bolsas de pan de molde, yogur en litro y otros alimentos en cantidad para armar el refrigerio para varios días.

MÁS SALUDABLE

Para evitar los frecuentes resfríos , puedes preparar sopitas caseras al llegar a casa. De esta manera, no perjudicarás tus jornadas laborales ni gastarás en medicamentos.

MÁS INFORMACIÓN:

¿Demasiado frío? Senamhi indica qué zonas de Lima alcanzan hasta 96% de humedad

¿Qué buscan los jóvenes al momento de comprar un departamento?

Historias de policiales: Mail Malpartida Achón y qué condena recibió el llamado ‘degollador de Oxapampa’